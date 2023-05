Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste vrije trainingen van de Miami Grand Prix. De wereldkampioen werd op het Miami International Autodrome vierde in de eerste sessie en eerste in het vervolg daarop.

Verstappen kende eigenlijk nauwelijks gewenningsproblemen op de nieuw geasfalteerde omloop in Miami. Hij leidde gedurende de hele eerste vrije training, maar moest tegen het einde de beide Mercedessen en Charles Leclerc voor zich dulden. Die waren nog even op de zachte band naar buiten gegaan voor een snel rondje, waar Verstappen besloot dat niet te doen.

In de tweede sessie klokte de Nederlander met een 1:27.930 verreweg de snelste tijd. Carlos Sainz kwam op vier tienden nog het dichtst in de buurt en dat zegt alles over het vertrouwen waarmee Verstappen in Miami optreedt. “Vandaag was een goede dag”, zei hij na afloop. “In het begin moesten we wennen aan de baan met het nieuwe asfalt, maar het werd gedurende de dag steeds beter. Het is nog steeds vrij glad buiten de lijn, maar op de rijlijn is het goed.”

“Het belangrijkste is dat we vandaag een goede balans in de auto hadden, dus ik ben tevreden”, vervolgde Verstappen. “Er zijn nog een paar dingen waar we vannacht naar willen kijken, het liefst willen we in elke bocht sneller zijn, wat niet altijd mogelijk is. We moeten afwachten wat het weer morgen gaat doen, maar over het algemeen was het een positieve dag.” Verstappen doelde met die laatste woorden op een mogelijk onweer dat vandaag weleens Miami kon bereiken. Meer daarover lees je hier:

