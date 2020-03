Max Verstappen vindt het fijn dat coureurs vanaf dit seizoen weer vrij zijn om elke race van helmdesign te wisselen, maar hij is niet van plan om zijn helmdesign elke race aan te passen. De Nederlander zegt geen tijd te hebben om zijn helmdesign steeds aan te passen.

Vorig seizoen kwam er veel kritiek op de regel dat coureurs slechts eenmaal met een helm mochten rijden met een design dat grotendeels afweek van de standaardhelm van de coureur. Zo mocht Daniil Kvyat in zijn thuisrace geen speciale helm dragen omdat hij al in Monza met een afwijkend design reed. Vanaf dit seizoen mogen de coureurs weer elke race een andere helm dragan, maar dat betekent voor Max Verstappen niet dat hij van plan is om elke race zijn helmdesign aan te passen.

”Nee, niet per se veel meer”, luidt het antwoord van Verstappen op de vraag of hij nu ook meer speciale helmen zal dragen. ”Maar het is fijn om gewoon twee of drie keer je helm te veranderen, in plaats van dat het maar één keer mag. Maar ik ben niet iemand die nu elke race zijn helmdesign gaat aanpassen”, aldus de 22-jarige Nederlander.

”Als iemand elke race zijn helmdesign wil aanpassen, moet hij dat gewoon doen”, vervolgt Verstappen. ”Ik heb niet de tijd om de hele tijd mijn helmdesign te veranderen en dat vind ik ook niet leuk. Maar als je bijvoorbeeld naar Oostenrijk, Spa of Zandvoort gaat, dan vind ik het wel fijn om wat anders te proberen”, aldus de Red Bull-coureur.

