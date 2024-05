Terwijl de Formule 1 zich opmaakt voor de achtste race van het seizoen, staat er voor Max Verstappen veel op het spel. McLaren en Ferrari hebben allebei laten zien dat ze Red Bull kunnen uitdagen voor de winst. Aan Verstappen de taak om zich op Monaco weer de snelste coureur te bewijzen – de kampioenschapsleider is immers meer dan ooit het doelwit voor de concurrentie.

In Imola kreeg Max Verstappen in de slotfase concurrentie van Lando Norris. De Nederlander trok zijn RB20 als eerste over de streep, al was het gat met zijn vriend van McLaren maar 0,7 seconde. Hij realiseert zich dat winst voor Red Bull absoluut geen gegeven is in Monaco. “Ferrari is hier altijd sterk geweest en McLaren heeft de afgelopen twee races een grote inhaalslag gemaakt”, zei hij in een persconferentie.

“De concurrentie wordt alleen maar sneller”, vervolgde Verstappen. “Het komt er nu op aan wie de auto het beste afstelt. Voor ons is het zaak dat we altijd maximaliseren en gewoon geen fouten meer maken.” Lando Norris, die inmiddels weet hoe het is om een Grand Prix te winnen, zei onlangs dat hij kansen ziet om Verstappen uit te dagen voor het wereldkampioenschap. Dat begrijpt zijn Nederlandse concurrent maar al te goed.

“Ik zou hetzelfde zeggen”, reageerde Verstappen meteen. “Zeker met de snelheid die ze in de vorige races hebben gevonden. Ze lopen nog wel een aantal punten achter, maar in principe moet je altijd [voor de titel] gaan.”

Ervaringsdeskundige

In vergelijking met zijn uitdagers vertrouwt Verstappen op de ervaring die hij in de afgelopen negen seizoenen heeft opgedaan. “Ik race nu al een aantal jaar in de voorhoede”, verklaarde hij. “Daar leer je als team heel veel van. Natuurlijk kunnen we op bepaalde fronten verbeteren, maar omdat we weten hoe het is om een titel te winnen, zijn we wel extra gevaarlijk. Daarbij hebben we ook nog steeds de snelste auto, anders sta je niet bovenaan in het kampioenschap.”

