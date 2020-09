Verstappen: ‘Of ik bang ben voor Renault? Ik ben voor niemand bang’

Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon maken er geen geheim van: ze zien kansen op Monza, en richten hun vizier in Italië op Red Bull. Of Max Verstappen de Franse formatie vreest? “Ik zie in de race niet echt een probleem.”

“Ze zullen zeker hard gaan in de kwalificatie”, zegt Verstappen over Renault, dat op Spa haar beste resultaat van het seizoen behaalde, met een vierde en vijfde plek. Volgens Ricciardo heeft het team ‘the sweet spot‘ gevonden met de setup van de auto en kan het dit nu vasthouden. In elk geval op Monza.

De Aussie bezigde in de aanloop naar de Grand Prix van Italië dan ook spierballentaal, maar bang, dat is Verstappen niet. “Ik vrees niemand. We zien het allemaal wel joh. Het maakt het misschien alleen wat spannender.”

“Het kan in de kwalificatie wel eens dicht bij elkaar zitten”, vervolgt Verstappen, al verwacht hij dat de race een ander verhaal wordt: “Over het algemeen – en dat zag je ook op Spa, voor de voorbanden eraan gingen – verliezen ze dan namelijk toch een halve seconde per ronde op ons.”

“Ik zie het daarom ook niet echt als een probleem”, stelt de Nederlander, die overigens wel erkent dat Monza geen geweldig circuit is voor Red Bull zelf. “Het is niet de makkelijkste baan voor ons, met die lange rechte stukken.” Mercedes uitdagen, dat zit er volgens hem normaliter dan ook niet in.

