De Formule 1 staat nog aan de vooravond van de laatste triple header, maar Max Verstappen blikt alvast terug op het 2024-seizoen. De Nederlander onthult zijn tactiek en legt uit hoe het komt dat hij vaak boven zichzelf, en zijn materiaal, kan uitstijgen. Ook vertelt Verstappen hoe hij is omgegaan met de interne strijd tussen teambaas Christian Horner en vader Jos Verstappen.

Aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Las Vegas staat ook Max Verstappen misschien wel op het punt om zijn vierde wereldtitel binnen te halen. Het is niet vaak in de geschiedenis van de Formule 1 voorgekomen dat een coureur het wereldkampioenschap wint, terwijl zijn team op koers ligt om ‘slechts’ derde te worden in het constructeurskampioenschap.

BBC Sport vraagt de Nederlander dan ook hoe het hem zo vaak lukt om boven zichzelf uit te stijgen. “Ik eis altijd veel van mezelf”, legt Verstappen uit. “Ik probeer altijd het best mogelijke resultaat eruit te halen, en ik haat het om fouten te maken. Die druk leg ik mezelf elk weekend op. Als je een kampioenschap wilt winnen, kun je je geen slechte resultaten veroorloven.”

Verstappens manier van rijden stond gedurende het 2024-seizoen meermaals in de schijnwerpers. Vooral na de Grands Prix van Austin en Mexico kreeg de Limburger de nodige kritiek te verduren. De manier waarop Verstappen tegen naaste rivaal Norris verdedigde tijdens de Amerikaanse race leidde tot uitvoerige discussie. Er kwam zelfs een aanpassing aan de reglementen.

“Als mij dat andersom zou zijn overkomen, denk ik niet dat ik de persoon zou zijn geweest om zo hard te klagen”, aldus Verstappen. “Omdat ik gewoon zou denken: ‘Ok, als dat de regels zijn, dan doen we het zo’ in plaats van te schreeuwen dat we de regels moeten veranderen.”

Normale werkrelatie

De discussie rondom Verstappens verdedigingstactieken was niet de enige afleiding voor de Red Bull-coureur. Ook was er veel interne rumoer bij zijn team dit seizoen. Jos Verstappen zei zelfs dat het Oostenrijkse team uit elkaar zou vallen als teambaas Christian Horner zou aanblijven.

“Wat altijd heel belangrijk is geweest, is dat ik een goede relatie had met Christian en mijn vader”, neemt de Nederlander een neutraal standpunt in. “Mijn vader denkt natuurlijk aan mij en heeft het beste met me voor. Mensen hoeven geen beste vrienden te zijn, ze hoeven niet samen op vakantie te gaan. Maar ik heb het gevoel dat je een normale werkrelatie kunt hebben. Dat is volgens mij nu ook absoluut het geval, en vooral de laatste tijd gaat het veel beter.”

