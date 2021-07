Gerust is Max Verstappen er nog niet op. Het zal er volgens de Nederlander tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk om spannen wie er met de poleposition vandoor gaat: “Mercedes lijkt sterker geworden.”

In de eerste sessie van het weekend was Verstappen nog de snelste van het stel, in de middagsessie waren de Mercedessen net twee tienden sneller. Ondanks dat succesje dekte de hele zilveren equipe zich al in, zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton als Toto Wolff bleven wijzen naar de krachtbron van Honda: “Zij lijken wel die kwalificatiemodus te hebben die wij hadden een paar jaar terug”, grapte Hamilton nog.

Verstappen zelf constateert dat Mercedes op de zachtste compound erg goed gaat: “Zij lijken erg snel op de zachte band. Van onze kant was de run op softs niet perfect. Niettemin voelde ik me goed in de auto, alles voelt redelijk goed aan.”

Vooral het tempo dat Verstappen wist te hanteren tijdens longruns stemde tot tevredenheid. “Er zijn niet echt problemen dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we wat meer snelheid vinden op de softs, want ik denk dat we er op de mediums goed uitzien en ook in de long runs ziet het er goed uit, en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

“Zaterdag zal spannend worden, Mercedes is sterker geworden. We zullen het morgen tijdens de kwalificatie zien. Het allerbelangrijkste is om de zachtere compounds het uit te laten houden tijdens de race, dat zal een uitdaging worden.”