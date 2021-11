Max Verstappen heeft zich op de simulator voorbereid op de Grand Prix van Qatar, een race die komend weekend voor het eerst op de Formule 1-kalender staat.

Verstappen vertrok afgelopen zondag ondanks een tweede plaats in de Braziliaanse GP met een goed gevoel uit São Paulo. “Het was een zwaar weekend, over het algemeen liepen we qua snelheid wat achter bij Mercedes. Maar desondanks hebben we maar een paar punten verloren, dus dat is niet zo erg. Natuurlijk zou ik altijd willen winnen, maar we hadden een goede strijd en als tweede over de finish komen is goed. We hebben nog drie races te gaan. Het gaat erom dat we als team alles op alles zetten om zo goed mogelijk te presteren op de baan.”

De coureurs en teams krijgen weinig rust. Vanaf donderdag zijn ze vier dagen te gast op het Losail International Circuit in Qatar. De omloop is ooit aangelegd voor de MotoGP. Voor de Formule 1 zijn recent een paar kleine aanpassingen gemaakt en hoewel Verstappen al eens in Qatar was, kent hij het circuit niet. “Het is een nieuw circuit en we zijn er natuurlijk nog nooit geweest. Ik ben dus erg benieuwd hoe het zal zijn om er te rijden. Hopelijk kunnen we er goed presteren. Het ziet er altijd cool uit als we daar de Moto GP zien racen.”

Kampioenschap nadert ontknoping

Na Qatar zijn er nog twee races te gaan dit seizoen, in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Verstappen verdedigt een voorsprong van veertien punten op Lewis Hamilton en dus is het zaak scherp te blijven. Volgens Verstappen gaat komend weekend de voorbereiding een doorslaggevende rol spelen. “Ik heb al een beetje op de simulator gereden om de bochten te begrijpen, maar het zal goed zijn om het circuit in het echt te zien. De oefensessies zijn belangrijk voor iedereen om op snelheid te komen en de afstelling van de auto te begrijpen.”

