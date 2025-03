Hoe is het voor Max Verstappen om steeds vaker het idool te zijn van jonge coureurs? De Nederlander geeft voorafgaand aan het raceweekend in Melbourne antwoord op deze vraag, nu dat hij voor het eerst een jongere coureur, Liam Lawson, als teamgenoot heeft. ‘Ik probeer altijd mezelf te zijn’, legt de viervoudig wereldkampioen uit.

Max Verstappen begint met het Grand Prix-weekend in Melbourne aan zijn elfde seizoen in de koningsklasse. In zijn tijd in de Formule 1 heeft de Nederlander al een aantal teamgenoten gehad, en ook dit jaar zit er een nieuw gezicht in de tweede Red Bull-bolide. Voor Verstappen maakt het echter niet uit wie er naast hem zit, zo vertelt hij in Melbourne.

LEES OOK: Ook Lawson gelooft diep van binnen dat hij de allerbeste is

“Tot nu toe is alles gewoon normaal, Liam (Lawson, red.) is best wel relaxed in de omgang. Uiteindelijk draait het er toch om wat ik zelf wil met de auto”, legt de viervoudig wereldkampioen uit. “Het is natuurlijk wel fijn dat je iemand naast je hebt zitten waarmee je goed kan omgaan. Dat had ik ook met Checo (Pérez, red.), en tot nu toe gaat het ook goed met Liam.”

Lawson gaf eerder zelfs aan Verstappen ook ‘als idool’ te hebben gehad. Met inmiddels vier titels op zijn naam kijken steeds meer jonge coureurs naar Verstappen op. Hoe vindt de Nederlander dat zelf eigenlijk? “Het hoort erbij, denk ik. Ik doe gewoon normaal tegen iedereen, en ik ben mezelf. Dat vind ik belangrijk. Heel vaak als je een idool hebt, heb je een bepaald beeld van hem. Als je dan je idool ontmoet, krijg je ineens een heel ander beeld. Ik probeer daarom altijd mezelf te zijn.”

McLaren

Verstappen kan dit jaar als hij zijn vijfde wereldtitel op rij behaald het record van Michael Schumacher evenaren. Er staat echter één team duidelijk in de weg bij die droom: McLaren. “Bepaalde weekenden vorig jaar waren ze al heel snel, maar toen kon je nog bij ze in de buurt blijven”, vertelt Verstappen. “Maar wat ik zag van ze in Bahrein was wel heel snel.”

LEES OOK: Max Verstappen blokkeert videoclips ‘Drive to Survive’ op social media

Wat Verstappen eventueel nog wel zou kunnen helpen, is dat McLaren aan het begin van het seizoen nog geen duidelijke nummer één coureur heeft. Zowel Norris als Piastri heeft aangegeven dit seizoen voor de wereldtitel te willen strijden. Is de hiërarchie binnen Red Bull wel al vanaf het begin van het seizoen duidelijk vastgesteld? “Ik ben natuurlijk wel vier keer wereldkampioen, maar uiteindelijk moet ik ook presteren elk seizoen. Dat blijft.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.