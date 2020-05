Verstappen over seizoenstart in Oostenrijk: ‘Ons thuiscircuit, dat motiveert enorm’

Met twee races in Oostenrijk oogt het seizoensbegin goed voor Red Bull en Max Verstappen. De Nederlander won de laatste twee edities in het Alpenland, de Red Bulls gaan de laatste jaren goed op hun thuiscircuit. Dat beseft Verstappen als geen ander. “Onze auto’s gingen daar ook vaak goed. Als het totaalplaatje klopt, kun je zo’n wedstrijd winnen.”

Als alles goed gaat en de Oostenrijkse autoriteiten de plannen en protocollen van de Formule 1 goedkeuren, start het seizoen op 5 juli in Oostenrijk. Een week later volgt een tweede race in het Alpenland. Het seizoen begint zo met een dubbele race op het thuiscircuit van Red Bull, de omloop waar Max Verstappen de twee laatste edities won.

“Ik hou van dat circuit. Het is ons thuiscircuit en dat motiveert enorm natuurlijk”, vertelt Verstappen in Sport am Sonntag. De ondertussen beroemde oranjezee op de tribunes zal door de coronamaatregelen dit jaar ontbreken, maar dat verandert niet aan Red Bulls sportieve verwachtingen in Spielberg.

Lees ook: Doornbos: ‘Verstappen heeft bewezen dat ie het kan, dus de bal ligt bij Red Bull’

“Als team hebben we het in Oostenrijk vaak goed gedaan. Op vlak van strategie, maar ook onze auto’s gingen er vaak goed. Als het totaalplaatje dan klopt, kun je zo’n race winnen.”

Verstappen blikt bij Oostenrijkse televisiezender nog eens vooruit op het seizoen 2020. “Bij de wintertests in Barcelona was de auto erg goed, alles werkte prima. Het blijft natuurlijk afwachten,” beseft Verstappen, “maar binnen het team is iedereen zeer gemotiveerd. Ze willen voor het kampioenschap gaan en ik ook. Ik vertrouw erop dat we samen met Honda een sterk pakket hebben.”

Lees ook: 69 dagen tot groen licht: Verstappen versus Leclerc in Oostenrijk 2019