‘Geen fijn moment’, zo bestempelde Max Verstappen na de kwalificatie in Singapore het incident met Lando Norris tijdens zijn laatste vliegende ronde. De Nederlander zag hoe de McLaren-coureur ‘erg traag’ naar de pits reed, en moest zijn laatste ronde afbreken toen hij daardoor in de vuile lucht van de MCL39 terechtkwam. Volgens Verstappen had het incident voorkomen kunnen worden: ‘Het zag er een beetje onnodig uit om zo langzaam naar de pitstraat te rijden’.

Max Verstappen moest de pole position in Singapore overlaten aan George Russell. Het had echter niet veel gescheeld of de Nederlander had zijn eerste pole op het Marina Bay Street Circuit wel in handen. “De potentie zat er zeker in, dat zag ik tijdens mijn tweede snelle ronde al terug op mijn stuur”, vertelt Verstappen aan de media in Singapore. “Maar in Q3 kun je je het gewoon niet veroorloven dat een auto zo dicht voor je rijdt. Op een stratencircuit moet er minimaal acht seconden verschil tussen de auto’s zitten.”

Verstappen verwijst hiermee op het incident in zijn laatste snelle ronde in Q3. De Nederlander moest deze ronde afbreken toen hij in de vuile lucht van Lando Norris terechtkwam. De Brit was op dat moment op weg naar de pits. “Ik weet niet precies wat daar gebeurde”, vervolgt Verstappen. “Het zag er een beetje onnodig uit om zo langzaam naar binnen te rijden. Normaal word je als coureur wel verteld als er iemand achter je rijdt. Meestal ga je dan wel aan de kant. Je kan niet zeggen dat een auto je dan zo ophoudt, maar deze auto’s zijn zo gevoelig voor de vuile lucht, dus in een kwalificatie wil je totaal niet dat iemand zo voor je rijdt. Het is een beetje een ongeschreven regel.”

Verstappen reageert op Norris

McLaren-CEO Zak Brown bestempelde het moment al een ‘non-issue’, terwijl Lando Norris zelf ook wel vond dat hij zijn collega niet had opgehouden. “Dat zou ik ook zeggen, ja”, reageert Verstappen op de uitspraken van de McLaren-coureur. “Maar het is gebeurd. Ik concentreer me weer op mezelf. Dat moment was niet ideaal, maar uiteindelijk staan we alsnog tweede en waren we enorm competitief.”

