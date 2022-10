Het was geen succesweekend voor Max Verstappen in Singapore, maar het is volgens hem ook niet nodig om dingen binnen Red Bull te veranderen. Iedereen binnen het team weet volgens Verstappen dat het een slecht weekend was: “Maar we hebben ook veel goede weekenden laten zien, we weten hoe het moet.”

Het raceweekend in Singapore was er een om te vergeten voor Verstappen. Het begon op de vrijdag al met veel sleutelwerk aan de bolide, waardoor hij een groot deel van de tweede vrije training moest missen. Vervolgens duurde de derde vrije training slechts een halfuur door hevige regenbuien, waardoor de Nederlander de aanpassingen aan de auto amper kon testen.

In de kwalificatie maakte het team een fout in de berekening van de brandstof, waardoor Verstappen een mogelijke poleposition misliep en als achtste moest starten. Hij kwam in de chaotische race, na een verremming, als zevende over de streep.

Lees ook: Verstappen heeft in Japan ‘perfect weekend’ nodig voor ‘extra speciale’ tweede titel

“Het is geen hogere wiskunde”, blikt Verstappen terug op de fout van het team in de kwalificatie. “Je moet gewoon het brandstofniveau in de gaten houden. Als je voor vijf ronden aan brandstof in de auto stopt, kan je maar vijf ronden doen, niet zes ronden.”

Geen veranderingen nodig bij Red Bull

Voor Verstappen ligt dat moment achter zich. “Je kan het er uren over hebben, maar dat gaat niet ineens iets veranderen”, weet hij. Maar, zo legt hij uit, het is ook een goed leermoment voor Red Bull. “We hadden al een slechte vrijdag voor wat betreft het aantal gereden ronden. Ook daar gingen wat dingen fout.”

Red Bull paste wat dingen aan de RB18 van Verstappen aan, maar die ‘konden niet getest worden’ omdat het nat was. “Dat namen we mee in de race, het was dus een erg rommelig weekend. Het was een schoolvoorbeeld van hoe je niet wil dat een weekend loopt.”

Lees ook: Kampioen of niet, nuchtere Verstappen wordt maandag ‘sowieso zonder kater’ wakker

“Daar leer je van”, voegt Verstappen toe. Bij Red Bull hoeft er dan ook weinig te gebeuren, stelt hij. “Het is niet dat we ineens wat moeten veranderen binnen het team. We weten allemaal dat het een slecht weekend was, maar we hebben dit jaar ook veel goede weekenden laten zien, dus we weten hoe het moet”, besluit de regerend wereldkampioen.

Foto: Red Bull Content Pool