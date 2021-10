‘We moeten het doen met wat we hebben’, dat is volgens Max Verstappen voor de finalereeks races hoe het zit qua updates aan de Red Bull RB16B en de Honda-krachtbron. “We moeten er het beste uithalen.”

Duidelijke taal dus van Verstappen in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Gevraagd of er nog veel updates in de pijplijn zitten voor de RB16B, met nog zes races voor de boeg, is het antwoord van Verstappen dat er ‘niet zo heel veel meer aankomt’.

De crux, zo geldt volgens Verstappen zowel voor Red Bull als rivaal Mercedes, zit hem in het begrijpen van de auto, het afstemmen van de afstelling daarop. Dat is, denkt hij, ook hoe Mercedes de laatste races een stap heeft gezet – maar daarover zo meer.

Wat Red Bull zelf betreft, vervolgt Verstappen, is het roeien met de riemen die het heeft. “We moeten het doen met wat we op dit moment hebben. Daar moeten we proberen het beste uit te halen.” Voor de Honda-motor geldt dat er ook niet meer in het vat zit. “Ik denk niet dat er op dat vlak nog veel verandert.”

Wat vermogen bijzetten, met een andere engine mode of wat dan ook, is geen optie. “We hebben niet meer, zitten aan de limiet.” In de strijd om topsnelheid – een vlak waarop Mercedes volgens Red Bull-teambaas Christian Horner een stap heeft gezet – zal het dus vooral om het ‘vleugelspel’ van de afstelling gaan.

Niet verrast

Terugkomend op de grote rivaal Mercedes, vertelt Verstappen dat het voor hem niet als een verrassing is gekomen dat het in deze fase van het seizoen zo sterk is. “Niet echt. Zij hebben gewoon stappen gezet. Zo hebben ze ook een nieuwe motor gebracht, met misschien wat meer vermogen erin. Al is het niet alleen de motor”, benadrukt hij.

“Het is een combinatie van alle dingen bij elkaar.” Maar nogmaals: “Het was geen verrassing voor me.” Dat Verstappen zich de laatste weken openlijk heeft uitgelaten over de in het voordeel van Mercedes verschuivende verhoudingen, was geen manier om Red Bull extra aan te sporen, zegt hij. “Nee, het zijn gewoon de feiten.”

Rentree Newey

Wat Red Bull wellicht nog helpt, is dat Adrian Newey sinds Turkije weer op het circuit kan werken. De technische topman moest daarvoor een aantal races laten schieten. Dit wegens de gevolgen van een fietsongeluk. “Dat was natuurlijk niet optimaal. Al is Adrian niet de enige die de auto ontwerpt. Dat is teamwork.”

Toch, erkent hij, is het ‘natuurlijk’ fijn dat Newey er weer is. Of het een groot verschil gaat maken, weet hij echter niet. Na Turkije heeft Red Bull de koppen wel bij elkaar gestoken, inclusief Newey, dus. Of het iets gevonden heeft? “Iets gevonden… Dat is lastig te zeggen. Maar we hebben wel ideeën. De tijd moet uitwijzen of het de goede kant opgaat.”

