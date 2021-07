Het humeur van Max Verstappen was vorige week na de zege in Frankrijk al opperbest, vandaag was dat niet veel anders uiteraard. Red Bull is op stoom met vier zeges op rij, in beide kampioenschappen is er een gaatje geslagen en waarom zou dat niet kunnen groeien met wéér een weekend op de Red Bull Ring?

Het gevolg van de opeenvolgende overwinningen van Red Bull is dat Verstappen nu de uitgesproken favoriet is. Het feit dat Mercedes in Oostenrijk achter de feiten aanliep, het statement van Toto Wolff dat er nauwelijks nog updates zullen, de teneergeslagen Lewis Hamilton afgelopen zondag, alles draagt daaraan bij. Verstappen zelf rekent zich in ieder geval nog lang niet rijk.

“Ik verwacht dat niemand zal opgeven, zij zullen doorvechten tot het einde. En ja, op dit circuit gaat het hartstikke goed en lijken we het sterkst maar in Frankrijk had ik dat gevoel niet. Op elk circuit bekijken we het opnieuw, het is zo’n lang seizoen. We zullen zien wel welke kant het gaat opvallen.”

Foto: Peter van Egmond

Zeker is wel dat Verstappen niet rouwig is om twee opeenvolgende races op de Red Bull Ring waar men zich bijvoorbeeld zouden kunnen afvragen waarom dat gebeurt. “Niet als je weet dat je een goede kans maakt. We hebben de vorige gewonnen en dan kom je graag terug. Helemaal aangezien dit ons thuiscircuit is, dat maakt het extra speciaal.”

Verstappen is sinds zijn entree in de sport vastberaden om zich te bewijzen, nu er een mogelijkheid ligt op de titel wil hij deze absoluut niet aan zich voorbij laten gaan. “We kunnen niet elke race updates meenemen, de komende weekenden komen er wel dingetjes aan. We hebben nu eenmaal een kans en dan moet je er voor gaan.”