Zal Max Verstappen ooit een transfer maken? Tijdens zijn negende seizoen bij Red Bull deden verschillende geruchten de ronde dat de Nederlandse wereldkampioen een overstap overweegt. Te midden van het schandaal rondom Christian Horner zou Mercedes grote interesse hebben getoond, terwijl ook Aston Martin lonkte. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi ontkrachtte Verstappen deze speculaties.

“Toto Wolff is de laatste tijd wel heel aardig voor me,” grapte Verstappen eerder dit seizoen. Hij had geen ongelijk; de Oostenrijkse teambaas van Mercedes stak in de media regelmatig de loftrompet over de 27-jarige coureur. Terwijl het schandaal rondom Christian Horner een machtsstrijd binnen Red Bull blootlegde, leek Wolff te proberen Verstappen los te weken van zijn grootste concurrent. Zelf moest hij namelijk op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton, die vroeg in het seizoen voor een transfer naar Ferrari koos.

In een eindejaarsinterview met Viaplay werd de viervoudig wereldkampioen herinnerd aan de lofuitingen van Wolff. “Ik begreep hem wel, je wilt toch altijd de snelste coureur in je auto hebben,” grapte Verstappen zelfverzekerd. “Voor hen was er ook veel aan de hand; zij moesten natuurlijk een nieuwe coureur kiezen. En natuurlijk zijn de grote teams voor mij het meest interessant. Maar ik zit al in een heel groot team. We hebben samen veel successen behaald, en het voelt ook als een tweede familie.”

‘Ik kijk verder dan Formule 1’

Verstappen legde uit dat hij niet zomaar een transfer zou maken, ondanks de interne spanningen bij Red Bull eerder dit jaar. “Dat zijn overwegingen die je niet snel of lichtvaardig kunt maken,” aldus de Limburger. “Het is niet zo dat je op een dag wakker wordt en zegt: ‘Ja, volgend jaar is het voorbij.’ Ik ben sowieso niet iemand die heel snel van links naar rechts schiet. Je moet er goed over nadenken of je zo’n stap wilt zetten.”

LEES OOK: Horner neemt koninklijke onderscheiding in ontvangst: ‘Een eer’

“Toch praat je altijd met elkaar, en ik moet eerlijk toegeven dat we wel samen rond de tafel zijn gaan zitten,” onthulde Verstappen. “Het waren heel constructieve gesprekken, maar ik ben gewoon heel loyaal aan mijn eigen team. Ik voel me daar thuis, dus op dit moment valt er niet veel te winnen bij de concurrentie. Gelukkig ben ik nog jong, dus er kan in de toekomst nog veel veranderen. Maar daarbij kijk ik ook verder dan de Formule 1. Wie zijn daarna de juiste partners? Dat zijn wel dingen waar ik over nadenk, maar gelukkig hoef ik daar nu nog geen beslissing over te nemen,” besloot hij.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)