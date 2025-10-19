Hoewel de GP Verenigde Staten nog verreden moet worden, kijkt de Formule 1 ook al vooruit naar de GP Mexico. Volgens meerdere bronnen in de paddock is het al bekend dat Max Verstappen tijdens de volgende Grand Prix de eerste vrije training zal overslaan. Formule 2-coureur Arvid Lindblad mag dan een uurtje de RB21 van de viervoudig wereldkampioen besturen.

Formule 1-teams moeten per seizoen vier keer een rookie een vrije training laten rijden – twee keer per huidig coureur. Red Bull kiest er naar verluidt voor om in Mexico Max Verstappen een uurtje vanaf de zijlijn te laten toekijken. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat Red Bull-junior Arvid Lindblad inderdaad dan de kans krijgt om een uur lang in de RB21 te rijden. De Brits-Zweedse coureur komt momenteel uit in de Formule 2. Lindblad wordt zelfs al gelinkt aan een van de twee Racing Bulls-stoeltjes voor volgend seizoen.

Meerdere rookies achter het stuur

Lindblad is niet de enige rookie die in Mexico-Stad de kans krijgt om zich in een Formule 1-auto te bewijzen. Zo mist Carlos Sainz ook VT1 om plaats te maken voor F2-talent Luke Browning en staat Lance Stroll zijn Aston Martin een uur af aan Jak Crawford. De 20-jarige Amerikaan maakt zo zijn Formule 1-debuut tijdens de GP Mexico.

