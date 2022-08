Een hele lange zomerpauze was het niet en met drie raceweekenden op rij krijgt iedereen in de Formule 1 het weer voor de kiezen, maar zin heeft Max Verstappen in ieder geval zeker. De Belgische Grand Prix is zijn favoriet en met de weersvoorspellingen in het achterhoofd voorziet de wereldkampioen een spannend weekeinde.

Verstappen begint met een voorsprong van 80 punten op Charles Leclerc aan de tweede helft van het seizoen en de Red Bull-coureur voelt de kriebels al. “Ik ben er weer helemaal klaar voor na een goede periode van rust. Ik heb echt wel weer de kriebels om aan de slag te gaan. Het wordt druk met de triple header maar dat moet goed komen aangezien we allemaal hebben kunnen uitrusten.”

Spa-Francorchamps is het favoriete circuit van de wereldkampioen die ook de upgrades van Jarno Zaffelli verwelkomt, het is geen geheim dat Verstappen een broertje dood heeft aan track limits. “De aanpassingen maken de baan weer wat meer old skool met de grindbakken, dat vind ik een prima idee. Het is mijn favoriete baan dus ik kijk er echt naar uit om weer te racen hier. Het lijkt er op dat er wat regen kan gaan vallen dus dat maakt het extra spannend. Maar daar houden we als team van.”

Teamgenoot en nummer drie in de tussenstand Sergio Pérez heeft naar eigen zeggen ook de batterij kunnen opladen. “Ik kan niet wachten om weer in te stappen en de baan op te gaan. Het is een mooie vakantie geweest en ik ben weer helemaal opgeladen voor de tweede helft. Er komen mooie races aan, België is altijd speciaal en ik rijd er altijd graag. De triple header juich ik juist toe, zo komen we weer meteen in het ritme.”

