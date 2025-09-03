Max Verstappen kijkt ernaar uit om een week na zijn thuisrace alweer aan de start te staan van de GP Italië op het iconische circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen geniet van de klassieke racebaan, maar ziet ook meteen de uitdagingen die dit circuit met zich meebrengt. ‘Het tempo op de lange afstanden moet goed zijn, vooral hier’, concludeert de Nederlander.

Max Verstappen beleefde een uitstekende voorlaatste editie van zijn thuisrace, de Dutch GP. Hoewel de Nederlander zelf voorafgaand aan de kwalificatie zijn fans nog waarschuwde niet op een top vijf-plaats te rekenen, sloot de coureur het raceweekend op Zandvoort met een tweede plek af. Voor Verstappen was het dan ook ‘geweldig’ om zijn podiumplaats met zijn thuisfans te vieren, al kijkt de Red Bull-coureur in de voorbeschouwing van zijn team vooral uit naar Monza.

LEES OOK: Max Verstappen adviseert Lando Norris over titelstrijd: ‘Gewoon hard blijven werken’

“Als team zijn er zeker nog verbeteringen die we moeten doorvoeren, waaronder het managen van de banden”, steekt de viervoudig wereldkampioen van wal. “Het gaat erom dat we vanaf de kwalificatie tot aan de race prestaties blijven leveren en dat het tempo op de lange afstanden goed is, vooral op dit circuit. Ik geniet van het oldskool circuit en we zullen zien wat de week brengt.”

‘Voelt een beetje als een thuisrace’

Ook voor Yuki Tsunoda was het een goed weekend in Zandvoort. De coureur scoorde voor het eerst sinds de GP Emilia-Romagna punten. “Dat zelfvertrouwen neem ik nu mee naar Monza”, legt de Japanner uit. “Het voelt als een thuisrace voor mij.” Tsunoda woont sinds hij zijn dagen als coureur voor zusterteam Racing Bulls deels in Italië. Het team stond eerder nog bekend onder de naam AlphaTauri.

Behalve naar het Italiaanse eten, kijkt de Japanse coureur ook uit naar het circuit van Monza zelf. “Het is een van de klassiekers op de kalender. Bij Red Bull verbeteren we ons elke race een beetje meer, en we blijven werken aan onze auto en de prestaties. We hopen het Europese gedeelte van het seizoen op een positieve manier af te sluiten.”

Lees hier alles over GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.