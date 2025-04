Max Verstappen mag tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf polepositie vertrekken. De Nederlander versloeg nipt Oscar Piastri tijdens de kwalificatiesessie, maar vraagt zich af of hem dat ook tijdens de race weer zal lukken. “Tot nu toe heb ik daar niet het volste vertrouwen in”, zegt Verstappen eerlijk.

Max Verstappen pakte in de slotfase van de kwalificatie in Jeddah de polepositie. Slechts een honderdste was de Nederlander sneller dan Oscar Piastri, die vanaf plek twee aan de race mag beginnen. Verstappen heeft er daarom nog niet alle vertrouwen in dat hij de McLaren-coureur ook tijdens de race kan verslaan.

LEES OOK: Verstappen na sensationele pole in Jeddah: ‘Auto kwam echt tot leven’

“Tot nu toe heb ik er nog niet het volste vertrouwen in, om eerlijk te zijn”, zegt Verstappen in Saoedi-Arabië. “Mijn long runs waren niet echt geweldig in vergelijking met die van Oscar en Lando (Norris, red.). Ik ga natuurlijk alles geven, maar is het genoeg? Dat weet ik niet.”

De Red Bull-coureur eindigde in de vrije trainingen steevast achter de twee McLaren-coureurs, waardoor de polepositie enigszins als een verrassing kwam. “De auto is zeker een stukje beter vergeleken met toen we ermee testten op de vrijdag, dus ik hoop dat dat onze banden ook zal helpen. Ik ga het in ieder geval proberen.”

LEES OOK: Tsunoda: ‘Ik zal alles doen om Max te helpen’

Banden

Of de RB21 op de harde band de strijd kan aangaan met de McLarens, is volgens Verstappen nog het grootste vraagteken. De wereldkampioen heeft die compound namelijk nog niet gebruikt in Jeddah. “Ik denk dat we vooral niet enorm competitief zullen zijn op de mediumbanden”, voegt Verstappen daaraan toe. “Wanneer het ook wat warmer wordt, zoals tijdens de derde vrije training, komen we iets tekort. In de race stabiliseer je met een hoge temperatuur en dat is waar de meeste teams over het algemeen meer moeite mee hebben.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.