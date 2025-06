Na bijna twee weken rust is Max Verstappen klaar voor de volgende Grand Prix in Canada. De Nederlander was blij met de kleine pauze na de teleurstellende race in Barcelona, en kan nu uitkijken naar de ‘grotere uitdaging’ op het Circuit Gilles Villeneuve. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda heeft zin in het Grand Prix-weekend, vanwege een persoonlijke mijlpaal. Het is namelijk de honderdste race in de Formule 1 voor de Japanner.

Max Verstappen had tijdens de afgelopen GP in Spanje lange tijd zicht op een derde plaats. Totdat een herstart en de daarop volgende gevechten met Charles Leclerc en George Russell roet in het eten gooiden. Vooral de strijd om plek vier met de Brit liep ongelukkig af voor Verstappen, die mede door een tijdstraf genoegen moest nemen met de tiende plaats. Niet geheel verrassend bestempelt de viervoudig wereldkampioen de race in Barcelona daarom als ‘teleurstellend’.

“Hoewel we alles hebben gegeven, was het niet de manier waarop we hadden gewild dat de race zou verlopen”, blikt Verstappen nog één keer terug in zijn voorbeschouwing op Canada. Gelukkig had de coureur na de Spaanse race even vrij van zijn Formule 1-verplichtingen. “We hebben een beetje rust gehad na de triple header: Ik ben naar Hangar-7 geweest om de heropening te vieren met het team.”

Herhaling van vorig jaar?

Uitgerust en weer opgeladen, kijkt Verstappen nu uit naar de GP Canada. “Het circuit daar is heel uniek, heeft een aantal oude kerbs en er zijn veel inhaalmogelijkheden. De afstelling van de auto zal belangrijk zijn en het is altijd een grotere uitdaging met de grote remzones.”

Vorig jaar zegevierde Verstappen nog op het Circuit Gilles Villeneuve, met een voorsprong van bijna vier seconden op naaste rivaal Lando Norris. De Nederlander bleef het beste overeind tijdens de chaos van de regenachtige omstandigheden. “De race van vorig jaar was spannend, we konden de overwinning mee naar huis nemen. Hopelijk kunnen we deze week weer positief presteren. De weersomstandigheden zien er iets beter uit dan vorig jaar, dus we zullen zien wat er gebeurt.”

Honderdste race Tsunoda

Voor Yuki Tsunoda is het aankomende raceweekend in Montréal extra speciaal: de Japanner staat voor de honderdste keer aan de start van een Grand Prix. “Ik zou graag mijn honderdste race inluiden met een resultaat dat bij deze gelegenheid past”, blikt Tsunoda alvast vooruit. De coureur heeft zich in ieder geval goed voorbereid op de Canadese race. “Na de GP Spanje heb ik twee volle testdagen in Barcelona gehad en op de simulator in Milton Keynes gezeten. Ik heb nu veel meer kilometers in een Red Bull Racing-auto gemaakt.”

