Verstappen veranderde van mindset: ‘Je kan niet een jaar lang gefrustreerd blijven’

Red Bull hoopte in 2020 Mercedes het vuur aan de schenen te leggen, maar kon door een moeilijke eerste seizoenshelft het Mercedes niet lastig maken in het kampioenschap. Tuurlijk baalde Max Verstappen daarvan, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten en besloot zijn mindset te veranderen. “Je kan namelijk niet het hele jaar gefrustreerd blijven”, stelt de Nederlander.

Tijdens wintertest in Barcelona leek het er nog op dat het gat tussen Mercedes en Red Bull relatief klein zou zijn, maar eenmaal aangekomen in Oostenrijk voor de eerste race van het seizoen, bleek dat Red Bull een grote achterstand had op Mercedes, zeker over één ronde. Max Verstappen moest op zaterdag tijdens de kwalificatie ruim een halve seconde toegeven op Valtteri Bottas en viel in de race door mechanische pech uit. Voorheen zou Verstappen dan gefrustreerd zijn, maar in gesprek met David Coulthard geeft de Nederlander aan dat hij snel de knop wist om te zetten.

“In het begin was ik ook gefrustreerd, wat ook logisch is. Je denkt dat je gaat vechten voor de wereldtitel en dan gebeurt het weer niet. Ik kan wel de hele tijd gefrustreerd blijven, maar misschien moet ik dan gewoon realiseren dat de wereldtitel er dit jaar niet in zit en dus zei ik tegen mezelf: haal het beste uit jezelf en probeer daarvan te genieten”, aldus Verstappen.

