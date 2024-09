Volgens Max Verstappen moeten coureurs gewoon kunnen blijven vloeken over de boordradio. FIA-president Mohammed Ben Sulayem uitte onlangs zijn zorgen over alle scheldwoorden die tijdens een raceweekend worden gebruikt. Echter, Verstappen denkt dat het niet aan de coureurs is om hier iets aan te veranderen.

“Alle mensen vloeken, sommigen misschien meer dan anderen”, aldus Verstappen. “In andere sporten zullen atleten ook van alles roepen als ze vol adrenaline zitten, maar hier wordt alles tegenwoordig uitgezonden. Als het daarna ook nog eens breed wordt uitgemeten op sociale media, is het logisch dat mensen van streek raken.”

“Dat is ook een beetje de wereld waarin we leven; mensen lijken steeds gevoeliger te worden,” vervolgde hij. “‘Kom op’, denk ik dan. We zijn toch niet vijf jaar oud? Als de auto niet goed werkt, moet ik toch kunnen zeggen dat hij fucked is?” Volgens Verstappen moeten coureurs gewoon kunnen blijven vloeken, en is het aan de FIA om de uitzendingen beter te censureren. “Uiteindelijk begint iedereen een keer met schelden, het is niet mijn verantwoordelijkheid.”

‘Het hoort er gewoon bij’

Yuki Tsunoda, die ook bekendstaat als een heethoofd over de boordradio, is het helemaal met Verstappen eens. “Als je in het voetbal of basketbal alle spelers een microfoontje zou geven, zullen ze ook niet altijd lieve dingen zeggen,” legde de Japanner uit. “Het hoort er gewoon bij. Ik zie het probleem niet.” Tsunoda moet echter wel oppassen dat hij geen discriminerende termen gebruikt. In Oostenrijk noemde hij het team van Sauber nog ‘een stelletje retards‘, wat hem een boete van 40.000 euro opleverde.

