Wat maakt Max Verstappen als coureur zo ontzettend goed en speciaal? Technisch directeur Pierre Waché weet daar wel het antwoord op. Volgens de Red Bull-ingenieur heeft Verstappen één belangrijke kwaliteit gemeen met andere sporticonen, zoals Roger Federer en Michael Jordan.

Met drie wereldtitels en meerdere records op zijn naam is Max Verstappen nu al één van de grootheden in de Formule 1-sport, en ook bij Red Bull-collega’s is het talent van de Nederlander niet onopgemerkt gebleven. Technische directeur Pierre Waché durft Verstappen zelfs wel met een aantal andere sportlegendes te vergelijken.

“Omdat hij net als alle legendes in elke sport is”, antwoordde Waché op de vraag van Crash.net over wat Verstappen zo speciaal maakt. “Sommige mensen zijn in staat om dingen te doen die niemand anders kan. Ik weet niet hoe of waarom. Maar het is wat hij kan. Hij is zoals Roger Federer (tennisser, red.), zoals Michael Jordan (basketballer, red.). Dit soort mensen kunnen dingen doen die niemand anders kan.”

Verstappens feedback

Voor Waché, en de andere Red Bull-collega’s van Verstappen, is het ook heel fijn dat de Nederlander op zo’n hoog niveau opereert. “Het geeft hem de mogelijkheid om wat hersencapaciteit vrij te maken om tegelijkertijd te rijden en te analyseren wat hij nodig heeft en wat hij wil”, legt de Fransman uit. “Zijn feedback is erg interessant, omdat hij de auto op de limiet gebruikt, zoals niemand anders dat doet.”

De feedback van Verstappen is naast interessant ook cruciaal voor het team in de zoektocht naar verbeteringen aan de RB20. “De feedback van beide coureurs is heel belangrijk voor hoe we ontwikkelen en hoe we problemen oplossen, want een snelle auto maken is in principe niet moeilijk”, aldus Waché. “Wat wel moeilijk is, is om een auto snel te maken, zodat de coureur hem kan gebruiken. Als ik in de auto zou zitten, zou ik niet in staat zijn om de performance eruit te halen.”

