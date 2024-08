Max Verstappen lijkt voorlopig bij Red Bull te blijven. De Nederlander zegt veel vertrouwen in zijn team te hebben, ook wanneer in 2026 het nieuwe reglement van kracht gaat. Voor de coureur is loyaliteit belangrijk, en daarom wacht Verstappen de ontwikkelingen bij Red Bull, waaronder het gewaagde motorproject, voorlopig geduldig af.

Verstappen werd al vaker dit seizoen gelinkt met Mercedes, maar de Duitse renstal was door de mindere prestaties eerst geen aantrekkelijk vooruitzicht voor de Nederlander. Dat veranderde echter tijdens de afgelopen races, toen Mercedes drie van de laatste vier Grands Prix won. Red Bull gaat tegelijkertijd juist door een kleine vormdip, en Verstappen pakte al sinds de Grand Prix van Spanje geen overwinning meer.

Toch maakt Verstappen voorlopig geen overhaaste overstap naar Mercedes. “Ik ben zelf een geduldig persoon, ik maak me niet te veel zorgen over dingen,” vertelde de drievoudig wereldkampioen aan formula.hu toen hem werd gevraagd naar zijn toekomst. “Natuurlijk betekent het veel en ik waardeer het dat mijn relatie met het team (Red Bull, red.) ver teruggaat. Loyaliteit is heel belangrijk en ik denk niet dat die er altijd is in de F1.”

Red Bull ondergaat momenteel veel veranderingen, waaronder het vertrek van topontwerper Adrian Newey en de voorbereidingen op het nieuwe reglement van 2026, maar Verstappen houdt vertrouwen. “De belangrijkste mensen blijven bij het team en nu hebben we ons eigen motorproject. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb veel vertrouwen in ze, maar we moeten realistisch zijn.”

Verstappen is geduldig

Het Oostenrijkse team is tegelijkertijd ook bezig met hun motorproject, samen met Ford, voor 2026. Verstappen ziet daarbij wel dat zijn team een klein nadeel heeft. “We moeten het opnemen tegen mensen die al meer dan honderd jaar motoren maken. Zij hebben veel ervaring, maar wij hebben natuurlijk ook veel mensen gecontracteerd.”

