Max Verstappen heeft zich in voorbereiding op de Grand Prix van Azerbeidzjan nog maar eens uitgelaten over het nut van sprintraces. Vanaf vrijdag wordt op het Baku City Circuit voor het eerst met het vernieuwde format van het sprintweekend gereden.

Hoewel Verstappen de helft van alle tot nog toe verreden sprintraces winnend wist af te sluiten, zal het wel nooit tot een goed huwelijk komen tussen de tweevoudig wereldkampioen en het format waarbij er in een GP-weekend twee aparte races worden gehouden.

In Bakoe gebeurt dat de komende dagen voor het eerst volgens een nieuw programma met op vrijdag een vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix, de sprintracekwalificatie en sprintrace op zaterdag en de Grand Prix zelf, zoals gebruikelijk, op zondag. Maar ook na die aanpassing is Verstappen nu opeens fan van het format. “Iedereen kent mijn mening al”, zei de Nederlander in Bakoe tegen de verzamelde pers. “Maar uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk recht op zijn eigen mening. Maar ik bekijk dit gewoon als pure racer. Als je de Formule 1 meer als een bedrijf ziet, dan denk je er misschien anders over.”

Over zijn verwachtingen voor de komende sprintrace zei Verstappen: “Ik denk dat als ik naar het weekend kijk, het alleen maar chaotischer wordt. Natuurlijk is er nu iets meer risico met de kwalificatie. Maar ik denk dat als je naar de sprintrace zelf kijkt, de risico’s hetzelfde zullen blijven. Je wilt niet te veel risico omdat je je auto niet wilt beschadigen, want dat kan [later in het seizoen] invloed hebben op de ontwikkeling van de auto.”

Toekomstplannen

Verstappen liet zich ook uit over zijn toekomst in de Formule 1. Eerder had hij aangegeven dat als er te veel aan het format wordt gemorreld, hij zou vertrekken. “Ik houd van racen en winnen. Het salaris is goed, dus je hebt een goed leven in de Formule 1. Maar soms vraag je je af: is het wel zo’n goed leven?”, woog Verstappen zijn woorden. “Soms kom je op een punt in je carrière dat je andere dingen wilt doen. Ik heb een contract tot eind 2028 en dan zullen we het opnieuw bekijken. Ik vind dat als het te veel wordt, het tijd is voor verandering.”

