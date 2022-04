Verrassend. Een beetje raar. Heel vaag, zelfs. Anders kan Max Verstappen de beslissing van de wedstrijdleiding om één van Albert Parks vier DRS-zones te schrappen ook niet omschrijven, nadat een team klaagde over veiligheidsrisico’s. “Het is gewoon een recht stuk, man.”

Duidelijke taal als altijd dus van Verstappen, in gesprek met een select groepje Nederlandse media in Melbourne, waaronder FORMULE 1 Magazine. De beslissing in kwestie is die om de DRS-zone in de snelle sectie tussen bocht acht en negen weg te halen. Dit was één van de vier vooraf aangewezen DRS-zones, ingevoerd om het volgen en inhalen te vergemakkelijken. Nadat één coureur (naar verluidt Alpine’s Fernando Alonso) zorgen uitte over de veiligheid, werd dit een discussiepunt. Vervolgens besloten de stewards zaterdagochtend, na overleg met de teams, de DRS-zone omwille de veiligheid te schrappen.

“Fernando heeft dat natuurlijk met een reden gezegd”, bevestigt Verstappen indirect dat de Spanjaard degene was die zich in de drivers’ briefing over de DRS-zone beklaagde. “Zij”, doelt hij op Alonso’s team Alpine, “rijden met heel weinig downforce. Dus als je geen DRS hebt, maakt dat meer uit.” Dat één team zo zoiets in gang kan zetten, is natuurlijk wel opmerkelijk. “Ja, heel vaag”, beaamt Verstappen. Alonso was, overigens, in de kwalificatie ook het snelst van allemaal op dit deel van de baan.

Volgens Verstappen was de veiligheid hoe dan ook niet echt in het geding. En zijn er bovendien wel gevaarlijker stukken circuit op andere banen. “We rijden in Jeddah nog harder en met meer bochten en daar mag het wel. Dan denk ik ook: beetje raar.” Of in andere woorden: “Ik vind het heel verrassend dat ze het hebben gedaan vanwege de veiligheid. Het is gewoon een recht stuk, man.” Het kan daarnaast natuurlijk ook wellicht de deur openzetten voor meer soortgelijke protesten of zorgen.

Scherpe stewards

De stewards, onder leiding van de nieuwe wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas, zijn sowieso druk bezig in Melbourne. Zo liepen er tijdens en na de trainingen en kwalificatie flink wat onderzoeken naar coureurs die elkaar in de weg zouden hebben gereden en andere kleine vergrijpen. Daarnaast zijn ook de regels voor het dragen van juwelen en het (juiste) brandwerende ondergoed verscherpt, middels een reminder van autosportbond FIA in de notities voor het Australische raceweekend.

Dat de nieuwe stewards er bijvoorbeeld wat het elkaar in de weg rijden bovenop zitten, komt voor Verstappen niet als een verrassing. “Ze hebben van tevoren aangegeven dat ze strenger met dat soort dingen zouden omgaan.” Dat betekent dus beter opletten achter het stuur. “Op zich niet verkeerd”, zegt Verstappen, al vindt hij wel dat er in de eerste trainingen niet te streng opgetreden moet worden. “Ze hebben daar nu reprimandes voor uitgedeeld, maar drie reprimandes betekent alsnog een gridstraf.”

Geen safetycar ‘spelletjes’ meer

Wat de stewards dit weekend ook hebben gedaan, is de safetycar-regels aangescherpt. Dit met gevolg dat coureurs niet langer naast elkaar mogen rijden tijdens een neutralisatie, zoals Verstappen in Saoedi-Arabië bij Charles Leclerc deed. “Al was dat volgens mij meer vanwege die Formule 2-herstart, waar er veel op elkaar klapten”, oppert hij. Middels plaatjes hebben de stewards duidelijk gemaakt wat wel en niet mag. “Je mag niet meer met je voorvleugel voorbij de achtervleugel”, legt hij dat uit.

Verstappen zelf schaart wat hij in Saoedi-Arabië bij Leclerc deed overigens niet onder de noemer spelletjes spelen. “Het is niet echt een spelletje. Je wil gewoon proberen een zo goed mogelijk momentum mee te nemen. Ik weet ook wel dat ik niet mag inhalen. Het is wat het is en de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Het is ook niet zo dat ik vaak iemand heb ingehaald bij een herstart, of zo. Het was gewoon om de auto wat fijner te positioneren.”