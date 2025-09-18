Na zijn triomftocht in Italië staat Max Verstappen inmiddels alweer aan de vooravond van het raceweekend in Bakoe. De Nederlander stelt een paar duidelijke doelen voor de GP Azerbeidzjan, de eerste race na het einde van het Europese gedeelte van het seizoen, en voorziet ook een aantal uitdagingen. Teamgenoot Yuki Tsunoda hoopt ondertussen vooral vooruitgang te blijven boeken, om zo dichter bij ‘maatstaf’ Verstappen te komen.

Max Verstappen reed op Monza bijna twintig seconden eerder over de finishlijn dan tweede plaats Lando Norris. De Nederlander pakte zo zijn derde overwinning van het seizoen, een nodige opsteker voor het team van Red Bull. “Monza was een ongelooflijke race voor ons en we hebben een grote stap voorwaarts gezet met de afstelling van de auto”, blikt Verstappen nog een keer terug in de voorbeschouwing op de GP Azerbeidzjan.

LEES OOK: Red Bull-topman Marko achter plannen van Verstappen: Groen licht voor Nürburgring

De wereldkampioen heeft zijn zege uiteraard met het team gevierd, al was het alweer gauw terug naar de simulator. “Met de race in Bakoe zit het Europese gedeelte van het seizoen erop, en dat is altijd een beetje een uitdaging op het stratencircuit”, vervolgt Verstappen. “Door de combinatie van langzame bochten en het lange rechte stuk moet je een compromis vinden in de afstelling en is het ook belangrijk om de juiste achtervleugelstand te vinden. Hopelijk kunnen we deze positieve vorm meenemen naar deze week en ook in de kwalificatie goed presteren.”

‘Max is de maatstaf’

Yuki Tsunoda had met een dertiende plaats in Italië minder om over naar huis te schrijven dan zijn teamgenoot, maar de Japanner focust zich op de positieve kanten van het Italiaanse raceweekend. “Zoals hoe sterk we waren in de kwalificatie en dat het tempo er wel was, als we geen schade hadden opgelopen”, somt Tsunoda op. “We boeken week na week vooruitgang, Max heeft met de overwinning van de GP Italië laten zien waarom hij de maatstaf is. We weten dat we race na race dichter bij hem komen, dus het is geruststellend om te weten dat het werk dat we doen op de een of andere manier zijn vruchten afwerpt.”

LEES OOK: Hadjar wil graag de teamgenoot van Verstappen worden: ‘Al maakt het me ook bang’

Tsunoda hoopt dat de lessen die zijn kant van de Red Bull-garage heeft geleerd in Italië helpen bij een goed resultaat op het stratencircuit in Azerbeidzjan. “Bakoe is een leuk, uitdagend circuit, dat voor veel verrassingen kan zorgen. Je moet hier echt gefocust zijn om er het maximale uit te halen en dat is wat ik dit weekend ga proberen te doen”, sluit de Japanner af.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.