De Formule 1 introduceert in 2022 een nieuwe generatie auto’s, wat volgens Max Verstappen zowel voor- als nadelen heeft. Wat hij niet gaat missen aan de huidige bolides? “Dat je elkaar niet kan volgen.”

Met de 2022-bolides, moet dat probleem immers worden opgelost. De 2022-wagens zijn qua downforce namelijk meer afhankelijk van de vloer en minder van de voorvleugel. Dat moet het makkelijker maken voor de coureurs om elkaar te volgen en in te halen.

Wat Verstappen wel gaat missen aan de huidige auto’s, vervolgt hij, zijn ‘de rondetijden en de snelheid’. “De rondetijden van dit jaar, gaan we volgend jaar niet halen”, denkt hij. Toch valt dat nog maar te bezien. Hoewel de Formule 1 aanvankelijk dacht dat de nieuwe auto’s gemiddeld vier tellen per ronde trager zouden zijn, meldt Auto, Motor und Sport nu dat uit de laatste simulaties blijkt dat ze slechts een halve seconde per ronde langzamer zijn.

Mogelijk gaan er in 2022 dus toch nog wat ronderecords sneuvelen. Zeker gezien de auto’s flink doorontwikkeld zullen worden in het eerste jaar van hun introductie. Desondanks zou inhalen nog altijd makkelijker moeten gaan. Toch blijft ook het inhaalhulpmiddel DRS (de openklapbare achtervleugel voor meer topsnelheid, red.) in elk geval behouden.

De veteraan Fernando Alonso vertelde Motorsport.com ook al dat hij denkt dat de Formule 1 ‘DRS altijd nodig zal hebben’. Door hoe aerodynamisch geavanceerd de auto’s zijn geworden, blijft inhalen hoe dan ook lastig, denkt de tweevoudig wereldkampioen.

