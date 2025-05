Slecht nieuws voor de fans van Max Verstappen. Behalve een cameo zal de viervoudig wereldkampioen waarschijnlijk niet heel veel te zien zijn in de nieuwe F1-film van Brad Pitt. De Nederlander vertelt hoe de mogelijkheid om extra scènes te filmen met de Amerikaanse acteur wel werd besproken, maar dat hij het prima vindt dat het uiteindelijk niet doorging. ‘Ik ben er persoonlijk niet echt enthousiast over’, vertelt Verstappen over de aankomende film.

Nog maar een maandje en dan komt de langverwachte F1: The Film uit met Brad Pitt in de hoofdrol. De meningen zijn nog verdeeld over hoe succesvol de film zal zijn, maar cameo’s van de coureurs van de huidige grid zorgen in ieder geval alvast voor een beetje authenticiteit. Ook Max Verstappen was al in de trailer te zien, maar de coureur heeft slecht nieuws voor fans die hopen om meer dan een glimp op te vangen van de wereldkampioen.

De Nederlander onthult tegenover het Britse Telegraph dat hij de kans om extra scènes te filmen met hoofdrolspeler Pitt heeft afgewezen. “We hebben erover gesproken, maar uiteindelijk is het er niet echt van gekomen. Maar dat is prima. Het is niet waarom ik hier ben”, vertelt Verstappen eerlijk. De Red Bull-coureur hoopt dat de nieuwe Hollywood-blockbuster een succes wordt, maar voegt daaraan toe: “Het is niet iets waar ik persoonlijk echt enthousiast over ben.”

Weg van alle drama

Verstappen wil sowieso buiten de circuits om zo weinig mogelijk met het Formule 1-wereldje, en alle daarbij komende drama, te maken hebben, vertelt hij in het verdere interview. “Ik leef mijn leven. Zodra ik hier de paddock verlaat, denk ik er niet meer aan”, vervolgt de coureur. “Ik heb mijn ding gedaan op de Nordschleife. Ik heb andere projecten met GT3 waar ik erg gepassioneerd over ben. Mijn activiteiten met Team Redline. Ik heb het druk. Dat houdt me weg van alle roddels of mogelijke dingen die (in de Formule 1, red.) gebeuren. Ik heb geen interesse.”

