Max Verstappen heeft gereageerd op de suggestie van Christian Horner dat de correlatieproblemen met de verouderde windtunnel de grote boosdoener is achter de Red Bull-problemen. De Nederlander wijst erop dat zijn team tijdens zowel het 2022- als 2023-seizoen ook al met dezelfde windtunnel werkte, en toen wel een dominante auto kon afleveren.

Het raceweekend in Bahrein zat allesbehalve mee voor Red Bull. Er waren problemen met de banden, de grip, de balans, de remmen en zelfs de pitstop bij de Oostenrijkers. Ook tijdens de eerste vrije training van de GP Saoedi-Arabië blijven er problemen met de balans en onderstuur. Teambaas Christian Horner wees na de GP Bahrein de correlatieproblemen tussen de data vanuit de tools, waaronder de verouderde windtunnel, en vanaf de baan aan als grote boosdoener. Max Verstappen denkt echter dat de problemen nog veel complexer zijn.

LEES OOK: Horner wijst grootste boosdoener Red Bull-problemen aan: ‘Zo snel mogelijk uitzoeken’

“Natuurlijk zijn we niet helemaal blij met de windtunnel en werken we aan een nieuwe”, vertelt de viervoudig wereldkampioen aan de media in Saoedi-Arabië. “Het heeft tijd nodig, maar dat wisten we al. Het (problemen vanwege de windtunnel, red.) is niet iets nieuws dit seizoen. We zagen in 2023 al dat we sommige dingen niet kunnen detecteren in de windtunnel.”

Zelfde windtunnel

Verstappen wijst vervolgens erop dat Red Bull ook tijdens hun dominante jaren – 2022 en 2023 – met dezelfde windtunnel werkte. “Het team heeft er ervaring mee, dus ze weten in welke richting ze moeten ontwikkelen. Het enige probleem is dat ze sommige details niet kunnen perfectioneren. Maar het werkte uiteindelijk in 2022 en 2023, en in 2021 had ik ook een goede auto, toen er nog een ander sportreglement gold. Dus ik zou niet alleen maar de windtunnel de schuld geven.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.