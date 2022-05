Dat Ferrari dit jaar sterk is in de kwalificatie, is bekend. De afgelopen raceweekends was het beeld in de races daarbij omgedraaid, leek de race pace van Red Bull beter, net als het bandenmanagement. In Barcelona is Max Verstappen er echter niet helemaal gerust op dat die trend zich doorzet.

Dat vertelt Verstappen, die dit jaar drie races heeft gewonnen, terwijl Charles Leclerc twee keer op de hoogste trede van het podium stond, in gesprek met de Nederlandse pers. De Red Bull-rijder wijst daarbij, nadat zijn team op vrijdag nog veruit het snelst was tijdens de racesimulaties, naar de slottraining op zaterdag als reden tot zorg. Daarin zag Ferrari’s race pace, zegt hij, ‘er gewoon goed uit’.

“Je kan zien dat ze snelheid hebben gevonden”, doelt hij op hoe Ferrari haar huiswerk van vrijdag op zaterdag goed heeft gedaan. “Dat kwam ook terug over één ronde”, haalt Verstappen aan. Hijzelf beschikte in de uiteindelijk van Leclerc verloren strijd om pole overigens niet over zijn volledige wapenarsenaal. Een probleem met DRS betekende dat hij zijn laatste ronde moest afbreken.

Het inhaalhulpmiddel DRS was de afgelopen races een waardevol wapen voor Verstappen, dus het is goed nieuws dat dit probleem makkelijk op te lossen is, vertelt hij. Een ander wapen waar Verstappen de afgelopen weken over beschikte, is dat zijn Red Bull zuiniger met de banden omspringt dan de Ferrari. Al wil hij zich daar gezien de Spaanse hitte (34°, en zondag wordt het nog heter) niet op vastpinnen.

“Met deze temperaturen moet je gewoon heel goed op je banden letten”, weet hij. “Ik denk ook dat ze gewoon heel sterk zullen zijn.” Dat Ferrari een stap gezet lijkt te hebben qua racetempo, heeft Red Bull natuurlijk niet onder controle. “Uiteindelijk kun je daar niet zoveel aan doen”, erkent hij. “Wij hebben echter al het hele weekend de echt goede balans niet. Al was het over een enkele ronde wel beter.”

Hoewel Red Bull wel wat aanpassingen aan de RB18 heeft gemaakt voor Barcelona – vooral om het gewicht ‘met kleine stapjes’ verder te reduceren – is Ferrari met omvangrijker updates gekomen. Net als Mercedes, overigens, dat nu iets dichter in de buurt staat. “Wij moeten ook gewoon zorgen dat we de komende races genoeg updates kunnen brengen. In elk geval voor de snelheid over één ronde.”