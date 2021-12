Max Verstappen gunt het Fernando Alonso om weer vooraan op de grid te staan. De Nederlander geniet van de mentaliteit van de tweevoudig wereldkampioen.

Dit seizoen hebben Alonso en Verstappen al meerdere keren positief over elkaar gesproken. Zo zei Alonso in Abu Dhabi nog dat Verstappen ‘een stapje verder’ was dan de rest van de coureurs en dat Verstappen beter om lijkt te gaan met de druk dan anderen. Verstappen was op zijn beurt weer positief over de mentaliteit van de Spaanse Alpine-coureur en het liefst zou hij vooraan willen strijden met de tweevoudig wereldkampioen.

Lees ook: Alonso tevreden over comeback: ‘Heel blij om weer in de F1 te zijn’

“Ik zou hem graag weer vooraan op de grid zien”, zegt Verstappen tegen sponsor CarNext. “Hij verdient dat echt, hij is een tweevoudig wereldkampioen. Het is ook gewoon heel fijn om met hem te praten en om te zien hoe hij over sommige situaties denkt.”

Lees ook: Marko: ‘Verstappen is nu veel rustiger, vroeger explodeerde hij nog wel eens’

“Hij geeft ook nooit op en is een echte strijder”, vervolgt Verstappen. “Helaas heeft hij dat de afgelopen jaren niet vooraan kunnen laten zien omdat hij daar niet de auto voor heeft gehad. Maar ik mag zijn houding wel. Hij heeft de drive en motivatie om op zijn leeftijd nog steeds in de Formule 1 te zijn, om hier voor een langere periode te blijven. Hij wil altijd winnen en zijn best doen. Dat is voor mij heel mooi om te zien”, besluit Verstappen.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het kampioensnummer en het jaaroverzicht zijn ook in de supermarkt te vinden. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te koop en te bestellen.