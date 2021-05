Max Verstappen gaat zijn thuisweekend in Monaco met een goed gevoel in, te midden van zijn beste seizoensstart tot op heden in de Formule 1, maar weet ook dat er geen garanties zijn. “De afgelopen jaren presteerden we hier ook een beetje up and down.”

Dat vertelt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Gevraagd of hij met een beter gevoel dan ooit aan het soort van thuisweekend begint (Verstappen woont al sinds eind 2015 in het Prinsdom) antwoordt Verstappen dat hij denkt van wel. “Over het algemeen hebben we, denk ik, ook onze beste seizoensstart gehad. Al biedt dat geen garanties, want je begint toch elke keer opnieuw hier.”

Dat komt dan natuurlijk door het unieke karakter van het stratencircuit van Monaco, al laat dat de altijd nuchtere Verstappen vrij onbewogen. “Ik zie het vooral als nog een baan om 25 punten op te pakken. Ik wil natuurlijk graag winnen, maar dat wil je overal. Het is vooral de omgeving en hoe het circuit er hier bij ligt wat het zo speciaal maakt. Verder wil je er zoals in elk weekend het beste uithalen.”

Lees ook: Verstappen klaar met sensatiejournalistiek: ‘Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen’

Opnieuw proberen

Wat het best mogelijke resultaat is, daar moeten de trainingen en kwalificatie een indicatie van geven. Aan het verleden – Monaco is traditioneel één van Red Bulls betere banen – hecht Verstappen niet te veel waarde. “De afgelopen jaren presteerden we hier een beetje up and down. In 2016 en 2018 waren we sterk, maar de andere jaren kwamen we wat te kort. Het is moeilijk te zeggen. We beginnen gewoon met de trainingen, dan zien we het vanzelf.”

Waar rivaal Mercedes het niet nalaat Red Bull tot favoriet voor het weekend in Monte Carlo te bestempelen, daar wil de Nederlandse coureur daar niet aan. “Ze willen ons altijd de favoriet maken, maar ik denk dat wel duidelijk is dat zij er in elk geval in Barcelona voor stonden”, zegt hij. “Ik denk dus niet dat wij de favoriet zijn, al is het dus moeilijk te zeggen”, vindt de Red Bull-rijder.

In zijn vijf voorgaande optredens in Monaco, scoorde Verstappen drie keer punten, met een vierde plek als beste resultaat. De strategie en pace van het team zaten hem niet altijd mee, maar hij heeft zelf ook wat foutjes gemaakt in Monaco. Dat verandert echter niks aan zijn benadering. “Je probeert het gewoon opnieuw. Ik denk niet: ‘vorige keer ging het niet goed, dus we doen nu extra ons best’. Meer dan je best kan je niet doen, en dat doe ik elk jaar opnieuw.”

Lees ook: Hamilton: ‘Max heeft nog veel te bewijzen, ik misschien wat minder’