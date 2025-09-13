Max Verstappen zou graag met Fernando Alonso om de titel strijden in 2026, het jaar waarin de reglementen binnen de koningsklasse drastisch veranderen. Hoewel het volgens de wereldkampioen nog zeker niet bekend is hoe de Formule 1 – en daarmee ook de bolides van teams Red Bull en Aston Martin – ervoor zal staan volgend seizoen, heeft Verstappen enorm veel respect voor ‘vechter’ Alonso. ‘Ik hoop hetzelfde als hij nog lange tijd te kunnen doen’, onthult Verstappen.

Max Verstappen en Fernando Alonso hebben niet alleen inmiddels zes wereldtitels samen, maar ook enorm veel respect voor elkaar. Zo noemde de Nederlandse coureur de Spanjaard nog als zijn favoriete coureur van de huidige grid om naar te kijken – ‘Hij is zo’n vechter’, prees Verstappen zijn Spaanse collega – en noemde Alonso op zijn beurt Verstappen ‘gewoon de beste coureur’ tijdens de GP Groot-Brittannië.

Verstappen vertelt tegenover Mundo Deportivo dat hij bewondering heeft voor de vechtlucht van Alonso. “In dat opzicht denk ik dat ik hetzelfde ben als Fernando”, vertelt de viervoudig wereldkampioen openhartig. “Hij heeft geen auto waar hij het kampioenschap mee kan winnen, maar hij geeft nooit op. Hij blijft altijd een vechter en dat is iets wat ik in hem bewonder.”

Voor de Nederlander is de ervaren Spanjaard daarom een inspiratie. “Hij is 44 jaar en nog steeds enorm gemotiveerd, nog steeds gedreven door wat hij doet. Hij blijft met zoveel passie doorgaan, zelfs wanneer het niet goed gaat. Ik hoop hetzelfde nog lange tijd te kunnen doen: altijd meer willen, altijd proberen het beste uit jezelf te halen.”

Titelstrijd met Alonso?

Verstappen heeft daardoor ook de stiekeme droom om in 2026 – wanneer de reglementen in de Formule 1 op de schop gaan – met Alonso om de titel te strijden. “Dat zou geweldig zijn!”, reageert de wereldkampioen enthousiast op het idee. “Strijden om een wereldtitel tegen Alonso zou fantastisch zijn. Ik heb veel respect voor Fernando, want hij is een groot kampioen. Ik zou het geweldig vinden, maar op dit moment is het heel moeilijk te zeggen hoe de Formule 1 er in 2026 voor zal staan.”

