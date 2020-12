Verstappen ziet zichzelf verbeteren: ‘Ik ben dit seizoen constanter’

Max Verstappen zegt dat hij dit seizoen beter rijdt dan voorgaande seizoenen. De Nederlander merkt dat hij constanter is geworden en wil niet al te veel wegen aan zeges of podiums. Hij hoopt dat Red Bull volgend seizoen nog competitiever is: “Hopelijk kunnen we het Mercedes lastig maken.”

“Over het algemeen simply lovely“, zo begint Verstappen over zijn persoonlijke prestaties dit jaar. “Ik ben altijd kritisch op mezelf, maar je moet niet kijken naar zeges of podiums want dat hangt ook van de auto af. Ik denk dat ik een beetje verbeterd ben. Ik ben dit seizoen constanter, daar ben ik blij om. Natuurlijk willen we als team strijden om het kampioenschap, hopelijk zijn we volgend seizoen competitief en kunnen we het Mercedes lastig maken”, aldus de Nederlander.

Met het einde van het seizoen in zicht heeft Verstappen nog steeds de kans om de tweede plaats in het kampioenschap af te pakken van Valtteri Bottas, die een voorsprong van slechts twaalf punten heeft. De Red Bull-coureur baalt vooral van de vier uitvalbeurten dit seizoen. “Het is jammer dat we vier uitvalbeurten hadden, anders had ik nu wel tweede gestaan. Maar het is niet anders.”

Lees ook: Verstappen reageert op ophef: ‘Men begreep die uitspraak verkeerd’

De tweede race in Bahrein zal plaatsvinden op de ‘outer track’, welke slechts elf bochten kent. Voor Red Bull betekent dat een lastig weekend, zo voorspelt Verstappen. “Het zal alleen de auto’s met veel vermogen helpen. Ik denk dat het een lastige race wordt, lastiger dan vorig weekend”, zo blikt hij alvast vooruit.

Lewis Hamilton ontbreekt dit weekend waardoor er toch een kans lijkt te liggen voor Verstappen om er met de zege vandoor te gaan, al blijft hij vooral op zijn hoede voor het sterke Mercedes. “Lewis is er niet, maar Valtteri (Bottas, red.) en George (Russell, red.) zijn er wel en zij rijden in de snelste auto van het veld. Het wordt zeker geen makkelijk weekend”, aldus de Nederlander.

Lees ook: Russell kreeg ’s nachts telefoontje van Wolff: ‘Ik zat toen in de badkamer’

Verstappen heeft nog wel advies voor Russell: “Geniet ervan. Die auto zal heel anders voelen. Ik had dat ook met de Red Bull, ik dacht toen ‘mijn hemel, wat een verschil’. Mensen verwachten veel, maar daar moet je niet teveel aandacht aan besteden. Het zijn veel rechte stukken dus het zal makkelijker zijn om in te komen. Werk met het team en geniet ervan, het is de beste auto van het veld dus maak er het beste van”, besluit hij.