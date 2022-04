Het had maar weinig gescheeld of er was wederom een vrachtprobleem geweest in de aanloop naar en Grand Prix. DHL heeft namelijk voorkomen dat er vertraging ontstond in het leveren van de vracht van drie teams.

Een schip met vracht voor drie teams zou oorspronkelijk 42 dagen onderweg zijn, maar was met een week vertraagd. Daardoor onstonden er zorgen of de vracht wel op tijd zou arriveren in Melbourne. Met behulp van de officiële transportpartner van de Formule 1, DHL is ervoor gezorgd dat de vracht van een schip in Singapore werd gehaald. Vervolgens is het per vliegtuig naar Melbourne vervoerd.

Wereldwijd zijn er momenteel veel vertragingen met transport. Dit komt onder meer door de oplopende transportkosten en de impact van de oorlog in Oekraïne. Paul Fowler, vice-president van DHL, is persoonlijk naar Singapore afgereisd om de situatie op te lossen. De vracht werd van het vrachtschip gehaald en overgeladen naar twee Boeing 777’s en een 767-300. Maandagochtend zijn de spullen in Melbourne gearriveerd. De getroffen teams kunnen zich dus op tijd voorbereiden voor de Grand Prix van aankomend weekend.

