Vertrouwen én vraagtekens bij Marko: ‘Mercedes is favoriet, wij zijn dé uitdager’

Red Bulls Helmut Marko ziet de seizoensopener in Oostenrijk met vertrouwen tegemoet. Niet alleen omdat deze op Red Bulls eigen Ring wordt verreden en vanwege de getroffen corona-voorbereidingen, maar ook omdat hij kansen zien voor Red Bulls zelf en Max Verstappen. Net als voor de rest van 2020.



Verstappen won de afgelopen twee edities van Red Bulls Heimspiel in Spielberg, dus wat zijn de kansen op een Oostenrijkse hattrick van Verstappen, wil RTL Duitsland wel weten? “Het geeft ons veel zelfvertrouwen dat Mercedes hier”, antwoordt Marko vanaf de Red Bull Ring, “niet echt sterk is geweest en problemen heeft gehad. Maar we weten niet hoe de krachtsverhoudingen zijn.”

“We weten immers niet wat iedereen tijdens de wintertests heeft gedaan, terwijl de race in Melbourne natuurlijk niet doorging.” Ondanks zijn overtuiging dat Red Bulls Adrian Newey goed werk heeft geleverd met de RB16 – en Newey er ook vertrouwen in heeft – bestaan er dus vraagtekens. “Ook omdat we met auto’s komen die sindsdien verder zijn ontwikkeld, maar nog niet op de proef gesteld.”

‘Mercedes favoriet, wij dé uitdager’

Red Bull en Marko hebben er verder geen geheim van gemaakt dit jaar met Verstappen een serieuze gooi naar de titel te willen doen. Of dat realistisch is? “We werken er al langere tijd aan dat voor elkaar te krijgen, maar hebben ook wat tegenslag gekend. Inmiddels hebben we echter een solide motorpartner met Honda, terwijl we van onze fouten uit het verleden hebben geleerd.”

Fouten? “De belangrijkste daarvan was dat we vaak pas halverwege het jaar écht competitief waren. Nu beginnen we feitelijk pas halverwege het jaar, maar onze voorbereiding is dit keer ook echt beter geweest. Mercedes en Lewis Hamilton zijn duidelijk favoriet”, erkent Marko nog wel, “maar wij zien onszelf als hun eerste en meest serieuze uitdager.”

Van Ferrari verwacht Marko – met een slag om de arm – namelijk geen wonderen. “Die zaten tijdens de wintertests niet op het niveau waar wij en Mercedes op zaten. Al weet je natuurlijk niet wat ze in de tussentijd hebben gedaan.”

