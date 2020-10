Vettel: ‘Altijd leuk om op een onbekend circuit te gaan racen’

Sebastian Vettel reist voor de eerste keer af naar Portimão. In 2009 was er een test in Portugal, maar toen deed Vettel niet mee en dus reist de Duitser voor de eerste keer af naar de Algarve.

In zijn lange race-carrière heeft Sebastian Vettel nog nooit op Portimão gereden, maar dat vindt hij alleen maar leuk. “Ik heb geen ervaring op dit circuit, maar ik vind het altijd leuk om naar een onbekend circuit te gaan”, zegt de Duitser in de Ferrari preview.

“Op papier zie ik dat het circuit veel hoogteverschillen heeft. Dat maakt het circuit erg uitdagend”, aldus Vettel. In tegenstelling tot Vettel heeft Charles Leclerc wel ervaring op dit circuit.

“Ik reed hier in 2015 in de Formule 3. Het is modern en interessant circuit met veel hoogteverschillen. Ik vond het destijds een geweldig circuit om op te rijden”, vertelt Leclerc.

