Sebastian Vettel heeft voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije gereageerd op zijn diskwalificatie in die race. De Duitser noemt de straf ‘bitter’ en baalt vooral van het feit dat hij de beloning voor de race niet mee mocht nemen. Bovendien vindt Vettel dat er wel wat meer tolerantie mag zijn bij dit soort vergrijpen: “Dit wens je niemand toe.”

Vettel behaalde een mooie tweede plaats in Hongarije met de Aston Martin, maar de vreugde zou van korte duur zijn. Hij werd gediskwalificeerd omdat er na de race te weinig brandstof in zijn auto zat voor een proefmonster van de FIA. Aston Martin ging wel in beroep, maar liet dat beroep voor wat het was nadat een verzoek tot herziening van de straf tot niets leidde. Vettel reageert in België voor het eerst op zijn diskwalificatie.

“Het is bitter”, zegt Vettel. “Ik denk niet dat er iets is dat we anders konden doen. Tijdens de race hadden we de brandstof onder controle. Tenminste, dat dachten we. Het was in de laatste ronde dat we erachter kwamen dat er iets misschien niet goed zat. We waren erg verbaasd dat de brandstof niet meer in de auto zat. Dat zijn de regels, daar hebben we ons bij neer te leggen. We moeten doorgaan. Het was een grote dag, we scoorden veel punten. We hebben nog flink wat races te gaan, dan moeten we in die races maar veel punten zien te pakken.”

“Ik stond op het podium, je zit in de hype van de race”, vervolgt hij. “De grote teleurstelling is dat je de niet de beloning, dus de trofee en de punten, mag meenemen. Ik was er wel, had de emoties en het was een geweldige dag. Je kijkt er met mooie herinneringen op terug, maar de diskwalificatie liet een vieze nasmaak achter”, aldus Vettel.

Hoewel Vettel weet dat de regels nou eenmaal de regels zijn, baalde hij vooral van hoe onrechtvaardig de diskwalificatie voelde. “Het is erg bitter omdat we hier allereerst geen voordeel van hadden. Er was geen intentie. We konden niet verklaren waarom er te weinig brandstof in de auto zat. Er gebeurde iets tijdens de race, iets van een lekkage, waardoor de brandstof er na de race niet meer was. Het is meer iets voor de toekomst. De regels zijn duidelijk. Je wenst dit niemand toe. Naar mijn mening zou er iets meer tolerantie moeten zijn”, oordeelt Vettel.

