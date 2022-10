Sebastian Vettel heeft geen spijt van zijn tijd bij Aston Martin. De viervoudig wereldkampioen geeft toe dat de resultaten tegenvielen, maar hij is tegelijkertijd blij dat een ’tiende plek geen kick’ geeft.

Vettel moest noodgedwongen op zoek naar een zitje toen Ferrari hem na 2020 de deur wees. Hij kwam uiteindelijk bij Aston Martin terecht, waar hij had gehoopt om weer vooraan te rijden. Dat gebeurde niet. Vettel was door de tegenvallende prestaties van de bolide niet vaak voorin te vinden en moest vooral strijden om in de punten te komen. Na dit seizoen hangt Vettel zijn helm aan de wilgen om zich meer te richten op zijn gezin.

Of Vettel langer door was gegaan in de Formule 1 als zijn laatste jaren wat succesvoller waren geweest? “Ik weet het niet”, zegt Vettel. “Zou ik met pensioen gaan als ik de laatste drie of vier jaar zeer competitief was geweest: races winnen, strijden voor kampioenschappen en er misschien nog een winnen? Dan was ik misschien tot dezelfde beslissing gekomen. Maar misschien ook niet. Het is onmogelijk te zeggen, maar ik heb er wel aan gedacht”, geeft de Duitser aan.

Wel weet Vettel zeker: “Tiende eindigen geeft mij geen kick, want ik weet hoe het voelt om te winnen.” Bij Aston Martin was het vaak strijden om in die top-tien te eindigen, al kwam hij vorig jaar in Azerbeidzjan en Hongarije (gediskwalificeerd na de race) met de tweede plaats in de buurt van de zege. “Als je nog nooit als eerste bent geëindigd, krijg je de eerste keer dat je als tiende eindigt een echte kick. Maar ik ben blij dat ik geen kick krijg als ik als tiende eindig”, geeft de viervoudig wereldkampioen toe.

Geen spijt

Vettels laatste zege stamt uit 2019, toen hij in Singapore teamgenoot Charles Leclerc aftroefde. Het was zijn 53ste Formule 1-zege, maar sindsdien heeft Vettel niet kunnen proeven van dat succes. “Je raakt er wel aan gewend”, doelt hij op winnen. “Maar als je niet meer wint, denk je aan hoe goed het zou voelen om weer te winnen. En als je weer wint, is het een groots moment en betekent het meer voor je dan de vorige overwinning, vanwege de leegte ertussen.”

Van zijn tijd bij Aston Martin heeft Vettel, ondanks de veelal tegenvallende resultaten, niet. “Nee, helemaal niet”, benadrukt hij. “Ik denk niet dat het twee nutteloze jaren waren, ook al waren de resultaten en punten niet zo nuttig of wat we gehoopt hadden. Ik vond het heerlijk om met het team te werken en om verschillende mensen en verschillende benaderingen te leren kennen. Deze twee jaar waren zeer uitdagend omdat ik niet vertrouwd was met het achteraan rijden. Het was een nieuwe ervaring – soms moeilijk – en ik heb veel geleerd.”