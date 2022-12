Sebastian Vettel baalt ervan dat Mick Schumacher zijn zitje bij Haas F1 kwijt is, maar is tegelijkertijd blij voor landgenoot Nico Hülkenberg, die dat zitje overneemt. Hülkenberg heeft volgens Vettel ‘absoluut potentieel’.

Schumacher streed dit seizoen voor een contractverlenging, maar na lang wikken en wegen maakte Haas bekend dat de jonge Duitser zijn zitje moet afstaan. Nico Hülkenberg, die al 181 Grands Prix achter zijn naam heeft staan, maakt na drie jaar als reservecoureur zijn comeback in de Formule 1.

Lees ook: Marko sluit terugkeer Vettel bij Red Bull niet uit

Haas F1-teambaas Günther Steiner legde uit dat Schumacher potentie had maar wel de tijd nodig had om zich te ontwikkelen, maar die tijd had het Amerikaanse team niet. Zij wilden snel de volgende stap zetten na een sterk 2022 en voelden dat de ervaring van Hülkenberg daarbij zou helpen.

Dat nieuws deed Sebastian Vettel, Schumachers mentor, pijn. “Ik ben erg close met Mick”, legt Vettel uit. Toch is de viervoudig wereldkampioen blij voor Hülkenberg. “Nico is een van de coureurs die absoluut potentieel heeft”, stelt Vettel.

Lees ook: Hülkenberg heeft ‘geen medelijden’ met Schumacher: ‘Hoort bij F1’

“Elke keer dat hij in de auto zit heeft hij dat laten zien en misschien zat hij hier en daar niet op het juiste moment in de juiste auto”, vervolgt Vettel. “Dat kan ons allemaal overkomen. Het had mij kunnen overkomen en dan was mijn carrière misschien wat anders verlopen”, aldus oud-Formule 1-coureur.