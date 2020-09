Vettel blijft hopen op toekomst in F1: ‘Ik kijk nog niet naar alternatieven’

Sebastian Vettel blijft hopen op een verlengd verblijf in de Formule 1. De Duitser is sinds de bekendmaking van zijn vertrek bij Ferrari op zoek naar een team voor 2021, zonder succes voorlopig. “Zodra ik wat nieuws te melden heb, laat ik het weten.”

In mei raakte bekend dat Sebastian Vettel aan het einde van het seizoen Ferrari na zes seizoenen zal verlaten. De Duitser hoopt in de Formule 1 actief te blijven, al heeft hij voorlopig nog stoeltje voor 2021 weten te bemachtigen. Vettel gaf eerder toe gesprekken te hebben gevoerd met Renault en Racing Point. Het ziet er hoe dan ook naar uit dat Vettel, als hij in de F1 blijft, zijn carrière zal verderzetten bij een middenveldteam, al ziet de Duitser dat anders.

Lees ook: Ferrari in moeilijke situatie: ‘Geen crisis, maar een zware storm’

“Ik heb weinig zin om bij een team te gaan rijden dat niet de mogelijkheid heeft om voor iets waardevols te vechten en niet in de goede richting evolueert voor de toekomst”, vertelt Vettel aan Motorsport.com. “De regels voor 2022 zorgen in dat opzicht voor een groot vraagteken. Veel teams hopen natuurlijk dat er veel gaat veranderen. Ik denk dat we nog even moeten afwachten. Zodra ik wat nieuws te melden heb, laat ik het weten.”

Vettel benadrukt dat hij voorlopig niet naar andere raceklassen kijkt voor het vervolg van zijn loopbaan. “Voor nu blijf ik gefocust op de Formule 1 en ben ik, zoals ik al eerder zei, nog niet naar alternatieven aan het kijken”, aldus de coureur uit Heppenheim.

Lees ook: Horner: ‘We zien momenteel niet de echte Vettel’