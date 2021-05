De derde plek bij de constructeurs is voor ieder team dat niet Mercedes of Red Bull is het hoogst haalbare, maar is voor Aston Martin volgens Sebastian Vettel al buiten bereik.

Na een sterk 2020 onder de Racing Point-naam, waarin de formatie uit Silverstone een race won en als vierde in het WK finishte, zette het voor 2021 gelijk met de naamsverandering in Aston Martin en komst van Vettel ambitieus in op de derde plek. Waar het vorig jaar excelleerde met ‘de roze Mercedes’, is de nog immer op de Mercedes-leest geschoeide AMR21 door de reglementswijzigingen voor dit jaar echt er een stuk minder potente bolide.

Het beste resultaat, na drie races? Een achtste plek voor Lance Stroll, die ook alle vijf de punten heeft verzameld waarmee Aston Martin momenteel zevende staat in het WK. Teamgenoot Vettel heeft nog geen punten gepakt. De Duitser kan tegenover F1-Insider niet anders dan erkennen dat ‘de derde plek buiten bereik is’, al zitten pas vier van de 23 races erop.

Een nieuw doel stellen , zegt Vettel, is lastig gezien de felle strijd in de middenmoot. “Het is niet makkelijk voor ons om stappen vooruit te zetten”, geeft de Duitser evenzeer toe, al wil hij het seizoen ook niet te vroeg afschrijven. “Er zijn immers nog veel races te gaan.”

Het Mercedes-argument

Vettel wijst ook nog altijd naar de veranderingen aan de vloer voor 2021 als belangrijkste reden voor Aston Martins terugval. Mercedes heeft hier ook last van, maar heeft wel drie van de eerste vier races gewonnen. Dit wordt vaak als reden aangehaald om Aston Martins klachten terzijde te schuiven. Vettel vindt dat niet terecht. “Mercedes lag vorig jaar heel ver voor, maar nu is het super close en daarom vinden mensen het allemaal wel best.”

