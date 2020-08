Vettel duidelijk: ‘Ik ben niet gefrustreerd’

Sebastian Vettel kende een teleurstellende 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. De Duitser spinde bij de start en klaagde halverwege over de gekozen strategie. Vettel benadrukt dat hij niet gefrustreerd is over de huidige gang van zaken.

“Ik ben niet gefrustreerd”, begint de Duitser tijdens de persconferentie in Spanje. “Ik heb betere tijden gekend. Het is niet mijn beste seizoenstart geweest, maar om het te labelen als frustrerend? Dat gaat te ver. Ik geniet nog steeds van het rijden, ook al wil ik gewoon winnen. Ik haat verliezen”, zegt de viervoudig wereldkampioen.

“We doen alles wat we kunnen. Ik had geen geweldige race en de strategie had anders kunnen zijn. Maar we hebben het er intern over gehad en we zijn eruit gekomen”, aldus Vettel. “Wat ik doe, vind ik nog steeds leuk, ondanks de moeilijke weekenden die we de afgelopen tijd hebben gehad. Maar ik weet hoe snel dingen kunnen veranderen. Ik ben er zeker van dat het snel beter gaat”, zegt de Ferrari-coureur, die overigens geen wonderen verwacht van zijn nieuwe chassis.

Een eerder vertrek bij Ferrari is niet aan de orde volgens Vettel. Verder wil hij daar ook niet op ingaan. Ook zegt Vettel dat hij en Leclerc gelijk behandeld worden. “Anders had ik er allang iets van gezegd”, sluit hij af.

