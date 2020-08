Briatore haalt uit: ‘Dit Ferrari is geen Ferrari’

Voormalig Benetton- en Renault-teambaas Flavio Briatore heeft hard uitgehaald naar Ferrari. Ze hebben volgens de flamboyante Italiaan geen duidelijke leider. “Dit Ferrari is geen Ferrari”, zegt hij tegen Betway.

Ferrari heeft sinds het begin van 2014 vier teambazen gehad. Stefano Domenicali stapte in april 2014 op bij de Scuderia en werd opgevolgd door Marco Mattiacci. Hij werd amper zeven maanden later ontslagen en opgevolgd door Maurizio Arrivabene. Arrivabene kreeg vervolgens langer de tijd om Ferrari te reorganiseren en was vier jaar lang de teambaas. Hij mocht begin vorig jaar ook vertrekken en sindsdien is Mattia Binotto de eindverantwoordelijke.

Flavio Briatore, die in het verleden teambaas was bij Benetton en Renault, weet waar het aan ligt bij Ferrari. “Ze hebben geen duidelijke leider. De neuzen staan niet dezelfde kant op”, zegt de Italiaan in gesprek met Betway.

“Er zijn mensen die altijd het moeilijke pad bewandelen en dat doet Ferrari momenteel. Ferrari is belangrijk en heeft een grote naam. Iedere coureur zou wel twee of drie jaar bij Ferrari willen rijden. Maar dan kijk je naar de resultaten van de afgelopen jaren en de problemen, die ze al jaren kennen. Ze hebben goede coureurs gehad, maar niks gewonnen in al die jaren. Dan is er duidelijk iets mis”, aldus Briatore.

