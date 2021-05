Sebastian Vettel finishte dit seizoen met Astin Martin nog niet beter dan de dertiende plek. “Dat geeft een goed idee van waar we staan op dit moment.”

Een vijftiende plaats in Bahrein, uitgevallen in Imola en twee keer dertiende in Portugal en Spanje, Vettel snakt naar punten. Dat zijn auto het kan, weten we. Zijn teamgenoot Lance Stroll verzamelde al vijf punten voor Aston Martin. Het team dat vorig jaar nog door het leven ging als Racing Point en zelfs de Grand Prix van Sakhir wist te winnen, staat daarmee zevende in het kampioenschap.

Vettel reed in Spanje met een nieuwe vloer. “Ik voel met wel comfortabeler in de auto”, zegt hij tegen Autosport over de nieuwe upgrade. “Maar ik mis nog wat snelheid om voor de punten te kunnen vechten.” Ondanks de nieuwe vloer heeft Aston Martin niet het meeste uit de Spaanse Grand Prix weten te halen, denkt Vettel. “Achteraf gezien hadden we hier en daar misschien dingen anders kunnen doen.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Toch denkt Vettel dat zijn klassering ‘een goed idee geeft van waar het team staat’. Heel veel vooruitgang verwacht de Duitser ook niet: “Iedereen boekt progressie. Het is moeilijk om meer progressie te boeken dan de rest.” Dat betekent echter niet dat de viervoudig wereldkampioen dit jaar helemaal niet in de punten kan eindigen. “Het zit heel dicht op elkaar. Als je je dan iets comfortabeler voelt, of als de baan je auto wat meer ligt, kun je misschien één of twee tienden vinden.”

In Monaco won Vettel in 2011 en 2017, maar een wonder met Aston Martin zit er dit jaar niet in, denkt hij: “Ten opzichte van de auto’s voorin komen we downforce tekort, dus dat wordt lastig.” Maar een kleine stunt valt echter nog niet uit te sluiten. “Monaco is altijd anders, dus we zullen zien of we een verschil kunnen maken.”