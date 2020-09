Vettel geen fan van staande starts na code rood: ‘Het is dan een loterij’

Sebastian Vettel is geen voorstander van staande starts na een code rood. Hij vindt het niet eerlijk voor de coureurs die op de ‘vieze’ kant van het circuit moeten starten.

Het is lang geleden dat er tweemaal een rode vlag werd gezwaaid in een race. Daarvoor moeten we teruggaan naar de GP van Brazilië in 2016. Toen was de procedure na een code rood nog anders. Sinds vorig jaar is er na een code rood een nieuwe startprocedure. Sebastian Vettel is daar geen fan van.

Lees ook: Binotto na moeilijke jubileumrace: ‘We hebben nog geen verklaring voor onze problemen’

“Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel starts heb gedaan op een dag”, grapt Sebastian Vettel tegen Sky Sports. “Ik ben geen voorstander van een staande start na een code rood. Als je aan de schone kant van de baan start, heb je een enorm voordeel”, aldus Vettel.

“We zagen het al op Monza dat je er enorm van kan profiteren. Op de vieze kant van het circuit liggen allemaal marbles (stukjes rubber, red). Dat is gewoon niet eerlijk. Het is dan net een loterij”, vindt de Duitser.

Lees ook: Masi reageert op kritiek over herstart die tot crash leidde: ‘Is eigenlijk best beledigend’