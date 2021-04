Sebastian Vettel had op Imola een betere zaterdag dan tijdens Formule 1’s openingsweekend in Bahrein, maar bleef alsnog in Q2 hangen. “Het ontbreekt me nog een beetje aan vertrouwen in de auto.”

En, legt de nummer dertien Vettel uit aan Motorsport-Magazin, “Vertrouwen is juist op een circuit als Imola cruciaal.” De oldskool Italiaanse omloop is immers ook een baan waar je, om het netjes uit te drukken, lef nodig hebt. “Dus om alles eruit te halen, moet je ook volledig vertrouwen in je auto hebben.”

Als nieuwkomer bij Aston Martin, heeft Vettel dat dus nog niet. Zeker niet gezien hij door technische problemen veel testtijd verloor tijdens de toch al geringe anderhalve testdag die hij voorafgaand het seizoen voor zijn rekening mocht nemen. “Het gevoel met de auto was echter wel beter”, is dat in Imola in elk geval positief.

“Het gaat sowieso steeds beter”, vervolgt Vettel. “We zitten middenin de middenmoot en daarin zijn de verschillen klein. Een paar tienden kunnen al veel verschil maken en posities kosten”, weet de Duitser. Om Q3 te halen, had hij zodoende een ‘ideale ronde’ nodig, en die zat er niet in.

Vettel legde het op Imola zo ook af tegen teamgenoot Lance Stroll. De jonge Canadees was in Q2 0.236 seconde sneller dan viervoudig wereldkampioen Vettel en mocht zodoende wel door naar Q3. Stroll moest daarin genoegen nemen met de tiende plek.

