Sebastian Vettel keert eenmalig terug in de autosport. De voormalig Formule 1-coureur vormt samen met Mick Schumacher het ‘superteam’ voor Duitsland in de Race of Champions Nations Cup. De race vindt op 7 maart 2025 plaats in de Australische stad Sydney.

De Duitse coureur nam in 2022 afscheid van de Formule 1, na vijftien jaar actief te zijn geweest in de koningsklasse. Vettel keert met zijn Race of Champions-deelname voor het eerst sinds het einde van zijn Formule 1-carrière weer terug naar de autosport op competitief niveau. Eerder testte Vettel wel voor het WEC-team van Porsche.

De Race of Champions is een race waarbij coureurs uit verschillende raceklassen het tegen elkaar opnemen. Het is de eerste keer dat het evenement in Australië plaatsvindt. “Ik ben verheugd om terug te keren naar de Race Of Champions en om weer samen te werken met Mick”, zegt Vettel in het officiële persbericht. “Het wordt spannend om te racen in het voormalige Olympisch Stadion in Sydney, een geweldige locatie voor de race.”

Schumacher

Het is niet de eerste keer dat de viervoudig wereldkampioen meedoet aan de Race of Champions. Vettel won in 2015 de individuele competitie van het evenement. Ook het Nations Cups-onderdeel van het evenement is geen onbekend terrein voor de Duitser. Vettel vormde tussen 2007 en 2012 een team met Michael Schumacher, de vader van zijn huidige teamgenoot, en won toen alle keren de Nations Cup.

Voormalig Haas-coureur Mick Schumacher is ook enthousiast over zijn samenwerking met Vettel. “Australië is een van mijn favoriete plaatsen en samen met Sebastian Duitsland vertegenwoordigen op ROC Sydney wordt zeker heel leuk”, aldus Schumacher. De coureur reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor Haas, maar moest plaatsmaken voor Nico Hülkenberg.

