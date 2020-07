Vettel: ‘Mercedes niet van een andere planeet, maar een heel ander universum’

Sebastian Vettel is onder de indruk van de snelheid van Mercedes. Het gat naar beide Ferrari-coureurs bedroeg in de kwalificatie een volle seconde: “Ze zijn niet van een andere planeet, maar van een heel ander universum.”

Voor het eerst dit seizoen wist Ferrari met beide auto’s door te gaan naar Q3. Terwijl Mercedes en Racing Point de race op de medium-banden zal aanvangen, zal Ferrari op de zachte band vertrekken. “We zitten op een andere strategie dan de eerste vier”, zegt Vettel. “De eerste twee zitten volledig buiten ons bereik. Ze zijn niet van een andere planeet maar van een heel ander universum”, grapt Vettel, wiens glimlach je duidelijk kan zien onder het mondkapje.

Ondanks het goede resultaat ten opzichte van de kwalificaties in Oostenrijk mag Ferrari nog niet te hard juichen. “Het is een beter weekend voor ons, maar we hebben nog wat werk te doen”, zegt Vettel. “Beide auto’s gingen door naar Q3 en we staan op de derde startrij. Dat is een degelijk plek om van te starten. Wij zitten op een andere bandenstrategie dan de teams voor ons, we zullen zien hoe dat uitpakt”, aldus de Duitser.

Er is het hele weekend al kans op regen en dat is geen ander verhaal voor de zondag. Vettel zal in ieder geval geen regendans doen. “We hebben het lastig in de regen, om eerlijk te zijn. Het was belangrijk om vrijdag wat ronden te rijden, maar het is niet heel makkelijk voor ons. Als het nat is verandert er meer, dus dat geeft misschien wat meer hoop. We zouden er goed voor moeten staan in de race, we kunnen daar het verschil maken met de banden”, sluit de viervoudig wereldkampioen af.