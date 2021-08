Sebastian Vettel stelt dat, na de harde crash van Lando Norris, de beroemde bocht Eau Rouge ‘misschien te makkelijk’ is geworden. De Duitser oppert het idee om die sectie van het circuit smaller te maken: “Dan wordt het weer een uitdaging.”

Vettel, die de Belgische Grand Prix als vijfde zal aanvangen na een prima kwalificatie op het natte Spa-Francorchamps, was niet blij met de gang van zaken in Q3. Hij meldde, net als Lando Norris, op de boordradio dat er te veel regen viel en riep de wedstrijdleiding op om de sessie te onderbreken. Dat gebeurde niet, maar later ging het wel fout voor Norris. De McLaren-coureur verloor de controle over de auto en knalde op volle snelheid tegen de bandenstapels. Hij kon zelf uitstappen, maar greep wel naar zijn linkerarm. Vettel uitte daarop zijn ongenoegen op de boordradio, al geeft hij na de kwalificatie wel toe dat het een lastige situatie was.

“Het is altijd lastig om zoiets te beoordelen”, zegt een wat meer afgekoelde Vettel tegen Sky Sports. “Maar ik denk toch dat ze de rode vlag eerder hadden moeten zwaaien. Je ziet weinig vanuit de garage, alleen maar de tv-beelden. Maar als je weet dat de marshalls melden dat er te veel regen en water is, dan zou het licht niet op groen moeten gaan.”

“En als dat licht dan op groen springt, moet deze meteen weer op rood gaan”, vervolgt Vettel. “Zeker als er meldingen zijn dat de omstandigheden niet zo goed zijn. Liever te vaak aan de veilige kant, dan te weinig. Godzijdank gebeurde er niets vandaag”, wijst Vettel op het feit dat Norris in orde leek. De Brit is wel voor een controle naar het ziekenhuis.

Veiligheid Eau Rouge

De veiligheidskwestie rondom Eau Rouge/Raidillon is de afgelopen dagen weer stevig aangewakkerd, aangezien het hier de afgelopen tijd flink fout is gegaan. In 2019 kwam Anthoine Hubert om het leven bij een horrorcrash in de Formule 2 en liep Juan Manuel Correa zware verwondingen op, eerder dit jaar klapten vier GT3’s zwaar op elkaar in de 24 uursrace en ook vrijdag bij de W-Series was het een wonder dat de zes vrouwelijke coureurs geen verwondingen opliepen na een kettingbotsing. Vandaag kwam daar dus de crash van Norris bij.

“Misschien is Eau Rouge door de jaren heen te makkelijk geworden, en dus te snel”, vertelt Vettel. “Natuurlijk hebben deze auto’s veel grip, maar misschien moeten we het weer wat smaller maken zoals voorheen. Dan wordt het weer een uitdaging. Onder droge omstandigheden is dit geen bocht meer voor ons”, oordeelt de Aston Martin-coureur.

